Advies: Meer doen om kwaliteit bodems te verbeteren

Het kabinet moet meer doen om de bodem van het platteland vitaal te houden. Door intensief gebruik en gevaarlijke stoffen hebben de bodems last van verzuring, vermesting, verdichting, verdroging en worden ze kwetsbaarder. Dat staat in een rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) dat maandag wordt aangeboden aan minister Carola Schouten van Landbouw.

Het huidige bodembeleid is niet voldoende om de teruggang van de bodemkwaliteit te stoppen. De afname leidt tot lagere landbouwopbrengsten en minder kwaliteit van natuur en water. Door de klimaatverandering wordt het volgens de raad nog urgenter om de bodem goed te houden. Door extremere weersomstandigheden moeten bodems meer water en koolstof kunnen opslaan.

Als niet wordt ingegrepen, haalt Nederland de internationale doelen voor verbetering van bodem, natuur, water en klimaat niet, waarschuwt de Rli. Het kabinet zou het meervoudig gebruik van bodems moeten stimuleren door functies te combineren. Belangrijk is volgens de raad dat vitaliteit bepalend is voor het bepalen van de functie als landbouw, bosbouw of wateropslag.

Het kabinet kan meer op vitaliteit sturen door regels aan te passen op het gebied van pacht-, mest- en fiscaal beleid. De raad adviseert ook om een systeem op te zetten waarin informatie over de bodem komt zodat deze kennis beter wordt gedeeld. Daarnaast kan het kabinet herstel van bos- en natuurgebieden aanjagen met subsidies.