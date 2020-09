Wapenhandel Krale in Staphorst kent zijn klanten

Sommige bedrijven staan liever niet in de spotlights. Wapenhandel Krale uit Staphorst is zo’n onderneming. „Dit is geen zaak waar je zomaar even binnenloopt om wat rond te snuffelen. Wij kennen onze klanten en zij kennen ons.”

Leonard Krale (31) legt het topje van zijn wijsvinger in de scanner. Een klik en de deur gaat open. „Hier mogen alleen bevoegde medewerkers komen”, zegt hij. In de ruimte staan lange stellingen met vuurwapens: de handelsvoorraad pistolen, geweren en munitie, bestemd voor de schietsport of voor de jacht.

De beveiliging is streng. Overal hangen camera’s. Klanten worden geregistreerd. Wie een vuurwapen wil kopen, moet over een door de politie verstrekte wapenvergunning beschikken. Kopers van airsoftwapens (replica’s van vuurwapens waarmee plastic balletjes worden geschoten) moeten lid zijn van de Nederlandse Airsoft Sportbond (NABV) en tevens een VOG (verklaring omtrent gedrag) overleggen. Alleen luchtdrukwapens zijn vrij te koop, mits je 18 jaar of ouder bent.

Naast wapens verkoopt Krale accessoires zoals vizieren, geluiddempers, magazijnen en statieven plus allerlei andere spullen voor de liefhebber, van wapenkluis tot schietschijf en van gereedschap tot outdoor-kleding.

Krale, eigendom van de broers Leonard en Gerrit (35), is detaillist en groothandel tegelijk. De winkel trekt vooral klanten uit Nederland. De webshop (die overigens geen vuurwapens verzendt) heeft ze wereldwijd, met focus op Europa en de Verenigde Staten.

Amerika: je zou toch denken dat ze daar wapenhandelaren genoeg hebben? Leonard: „Wij leveren meestal sneller dan Amerikaanse winkels. Bovendien kunnen wij Europese producten voor een scherpe prijs aanbieden omdat wij rechtstreeks inkopen bij de fabrikanten en bij export geen btw in rekening hoeven brengen.”

De broers namen de winkel, die destijds gevestigd was in een verbouwde woning in het dorp, in 2014 over van hun ouders. In 2018 verplaatsten ze de zaak naar een nieuw pand op het bedrijventerrein – een investering van 2 miljoen euro. De winkeloppervlakte ging van 125 naar 1400 vierkante meter. Inclusief magazijn, een werkplaats voor reparatie en aanpassing van wapens aan de wensen van de klant, kantoor en twee schietbanen in de kelder om wapens te testen, heeft het pand een vloeroppervlakte van 3800 vierkante meter.

Groei

Het bedrijf groeit sterk: de omzet gaat met 20 tot 30 procent per jaar omhoog. Zelfs dit jaar, nu de coronamaatregelen de fysieke verkoop in de winkel onder druk zetten, wordt de 20 procent zeker overschreden, zegt Gerrit. „Dat is mede te danken aan de webshop, die erg goed loopt omdat in veel Europese landen de wapenwinkels een tijd dicht zaten.”

Sportschutters vormen nog altijd de belangrijkste klantenkring, goed voor zo’n 60 procent van de omzet van Krale. Maar de schietsport staat onder druk. De rompslomp die de strenge Nederlandse regelgeving voor met name vuurwapens met zich meebrengt, schrikt mensen af. Veel schietverenigingen vergrijzen.

Leonard: „We vinden de schietsport nog steeds belangrijk, maar we verbreden onze markt door ook te focussen op jacht en airsoft. Ons assortiment in die takken van sport hebben we fors uitgebreid. Airsoft is een echte groeimarkt. Er zijn in Nederland al 20.000 mensen die zich daar voor hun hobby op afgesloten terreinen mee bezighouden.” Gerrit vult aan: „Ook in het buitenland is, via onze webshop, nog heel veel te winnen.”

Incident

Schietincidenten zijn een risico voor de wapenhandel, erkennen de broers, maar ze benadrukken dat die vrijwel nooit aan de schietsport zelf te wijten zijn. „De sport is superveilig”, zegt Leonard.

Soms leidt een incident tot aanscherping van de regels. Zo heeft de overheid na de aanslag in het winkelcentrum in Alphen aan den Rijn in 2011 de verkoop van semi-automatische wapens aan particulieren door strengere regels sterk ontmoedigd. De broers vinden dat geen probleem, ook al doen ze er nu langer over om hun voorraad te verkopen. Dat is ondernemersrisico, beseffen ze.

Bedrijfsgegevens

Naam: Krale

Waar: Staphorst

Sinds: 1900

Product: sport- en jachtwapens

Personeel: 30 medewerkers