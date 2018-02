Veerman gaat broeden op redding pulskor

„Nee, ik geef geen reactie.” Nog voordat de vraag gesteld is, geeft Cees Veerman zijn antwoord. Oh ja, het waarom wil hij er nog wel bij zeggen: „Een broedende kip moet je niet storen.”

Minister Schouten (Landbouw) zet een zwaargewicht in om de pulsvisserij te redden. Cees Veerman –van 2002 tot 2007 minister op hetzelfde departement– heeft al vaker lastige klussen geklaard. Al voor zijn ministerschap was hij in agrarisch Nederland bekend als de architect van The Greenery, het bedrijf dat in de jaren 90 ontstond uit een fusie van negen groente- en fruitveilingen. Kort daarna trok hij de kar bij de integratie van de Landbouwuniversiteit Wageningen en een groot aantal onderzoeksinstellingen. Ook na zijn periode als minister wist de land- en tuinbouw hem te vinden. Zo werd hij in 2015 nog aangezocht als voorzitter van een collectief van groentetelers die een vuist wilden maken tegen de macht van de supermarkten.

Boerenzoon Veerman (1949) weet wat er in het hart van boeren –en vissers– omgaat. Hij studeerde economie in Rotterdam, promoveerde in Wageningen en was hoogleraar in Tilburg en Rotterdam. Verder was hij onder meer commissaris en bestuurder bij een reeks van organisaties. Maar hij bleef ook (parttime)-akkerbouwer op het familiebedrijf in de Hoeksche Waard, later uitgebreid met een vestiging in Frankrijk. Legendarisch is de enigszins onrustige sfeer op de Wageningse bestuursburelen tegen het einde van de zomervakantie. „Als Veerman met een verbrande kop terugkomt, berg je dan”, zei iemand eens: boer Veerman had tijdens het maaidorsen van het graan alle tijd gehad om nieuwe plannen uit te broeden.

Dat ”broeden” mag hij nu op een verbetering van het imago van de pulskor. De door de Nederlandse Noordzeevisserij ontwikkelde techniek van elektrisch vissen ligt zwaar onder vuur bij de rest van Europa, de Fransen voorop. Op aandringen van de Tweede Kamer heeft minister Schouten hem benoemd tot ”gezant”. Als er iemand voor het broodnodige charmeoffensief geschikt is, is het Veerman. Als oud-minister weet hij hoe in Brussel de hazen lopen. En, voor de Fransen erg belangrijk, hij spreekt hun taal.

In augustus 2005 riep Veermans ministerie de vaderlandse pers naar IJmuiden voor een demonstratie van de nieuwe techniek, die de door de milieubeweging zo verfoeide boomkor zou moeten vervangen. „Ik moet even nadenken, maar ik herinner het me wel”, zei hij dinsdag desgevraagd.

De visserijorganisaties hebben goede hoop dat Veerman in zijn missie zal slagen. Of die hoop bewaarheid wordt, zal spoedig blijken. In maart starten de zogeheten triloogonderhandelingen: de Europese Commissie, het Europees Parlement –dat zich vorige maand onverwachts uitsprak voor een totale ban op de pulskor– en de lidstaten –die in meerderheid ook tegen zijn– moeten er samen uit zien te komen.