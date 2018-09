„Veel kansen voor matroos binnenvaart”

„Het is lastig om jonge mensen te interesseren voor de binnenvaart.” Dat zegt schipper Marinus Hoogendoorn. Hij zoekt een matroos. „ Die heeft toekomst, veel afwisseling en een goede verdienste.”

Personeel werven is voor de hele transportsector een probleem, zo meldde het CBS dinsdag. In het tweede kwartaal van 2018 stonden er bijna 12.500 vacatures open. Het jaar ervoor waren dat er nog 4000 minder.

De toename van het aantal vacatures heeft alles te maken met de 4,5 procent omzetgroei in de transportsector. Die was voor de dienstverleners voor vervoer over water het grootst: 10 procent.

De Glissando, het schip van Marinus (54) en Lenie (53) Hoogendoorn, is dinsdagmiddag net gelost in de haven van Antwerpen. Kranen hebben in het Churchilldok 1762 ton staal gelost. Dat was afkomstig uit het Duitse Duisburg. De Hoogendoorns zijn Rijnschippers, ze varen vanuit zeehavens zoals Antwerpen, Vlissingen, Rotterdam en Amsterdam de Rijn op. Naar het Ruhrgebied, of nog verder richting Mannheim en Frankfurt.

De Glissando –een muziekterm die ”glijdend” betekent– vervoert van alles. Grondstoffen voor kunstmest, veevoer, sojabonen of resten daarvan, papier, stenen, diverse soorten metaal en heel soms bijzondere constructies. „Met een lengte van 110 meter en een breedte van 12 meter kunnen we maximaal 2968 ton laden”, vertelt Marinus. „Vanwege de lage waterstand in de Rijn is dat nu echter een stuk minder. Met bijna 3000 ton hebben we te veel diepgang.”

Droogte

Voor de omzetgroei die het CBS over het tweede kwartaal meldt, heeft Hoogendoorn geen directe verklaring. Eind juni begon de laagwaterperiode die zorgde voor een goed derde kwartaal. „Door het lage water kan er minder ton per schip geladen worden. Dus zijn er, afhankelijk van de bestemming, twee tot drie schepen nodig om die 3000 ton te vervoeren. Daardoor ontstaat er een tekort aan scheepsruimte en gaan de transportprijzen omhoog.”

De muziekliefhebbende schipper vermoedt dat ook de aantrekkende economie een rol speelt in de toegenomen omzet. „Hoewel we dat zelf niet constant merken. Het blijft voor schippers een grillige markt van aanbod en vraag. Bijvoorbeeld nu. Over het algemeen is er scheepsruimte tekort, maar wij zitten op dit moment op een leeg schip en er is nog geen zicht op een nieuwe lading. Onvoorstelbaar, maar waar.”

Van de Werkendammer mag de lage waterstand nog wel even aanhouden. Dat levert werk en dus een goedbelegde boterham op. „Normaal gesproken hebben we deze waterstand van de nazomer tot en met de Kerst. Nu is het maanden eerder begonnen en kan het nog tot de Kerst zo blijven.”

Die goedbelegde boterham is ook weggelegd voor nieuw personeel in de binnenvaart, verwacht Hoogendoorn. „De binnenvaart heeft de toekomst. Iemand die vandaag als lichtmatroos begint en het goed doet, kan opklimmen tot schipper met een eigen schip. Bij twee zoons is het zo gegaan, de derde is zetschipper. Onze dochter is matroos bij goede vrienden van ons.”

Afwisseling

Zo is het hele gezin actief in de binnenvaart. „Het zit al meer dan 150 jaar in de familie.” Wat hen trekt? „De afwisseling. Er zijn geen twee dagen hetzelfde. Je bent lekker buiten bezig en komt op diverse plaatsen in Europa. Het is zeker geen negen-tot-vijfbaan. De ene keer werk je lang door, de andere keer ga je gezellig met z’n allen een dagje de wal op.”

Toch was er tot nu toe slechts één reactie op de advertentie in het Reformatorisch Dagblad met daarin de vraag naar een nieuwe matroos.

Misschien komt het doordat de vrijheid in de binnenvaart ook haar beperkingen heeft. „Je kunt niet zomaar op verjaardagsvisite. Ook lid zijn van een koor of sportclub zit er niet in. Oppasoma en -opa zijn we ook niet. Die regelmatige dingen kun je vergeten.”

De andere kant is weer dat er soms leuke verrassingen zijn. „Pas lagen we onverwachts met drie schepen van onze familie een lang weekend naast elkaar. Supergezellig!”

De Glissando heeft nu drie man personeel: stuurman Ruben (20), Marinus en Lenie, die ook de kapiteinspapieren heeft. „Daarmee mogen we officieel slechts veertien uur per dag varen. Maar met een matroos erbij mogen we achttien uur per dag varen.”