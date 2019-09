Supermarkt haalt voor het eerst online-top 3

Voor het eerst staat een supermarkt in de top 3 van bedrijven met de hoogste online-omzet in Nederland. Albert Heijn staat nu derde, achter bol.com (eveneens van moederbedrijf Ahold Delhaize) en elektronicawebshop Coolblue. Dat blijkt uit de jaarlijkse top 100 samengesteld door marktonderzoeker en vakblad Twinkle.

Albert Heijn ging de non-foodwebwinkels Zalando en Wehkamp voorbij, en klom daarmee van de vijfde plek. Jumbo en onlinesuper Picnic rukten op naar plekken 8 en 11.

Volgens Arjan van Oosterhout van Twinkle lift de grootste supermarktketen in Nederland mee met de groei in de sector. „Nederlanders doen boodschappen steeds meer online”. Daarnaast is Albert Heijn heel actief met zijn onlinestrategie, zei Van Oosterhout. Hij wees op de steeds verdergaande mogelijkheden voor gepersonaliseerde online-aanbiedingen via de bonuskaart.

Verder viel op dat webwinkel Amazon omhoog kroop naar plek 6. „Ze zijn zich stapje bij beetje meer aan het mengen op de Nederlandse markt”, merkte Van Oosterhout op. Zo is Amazon.de, de versie van de website waar Nederlanders op aangewezen zijn, inmiddels vertaald naar het Nederlands en is loyaliteitsdienst Amazon Prime ook beschikbaar voor de Nederlandse consumenten.

Onlinebestedingen

Nederlandse consumenten kopen meer en meer producten en diensten via internet. In het eerste halfjaar van 2019 groeiden de onlinebestedingen met 9 procent tot 12,5 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder, becijferde marktonderzoeksbureau GfK in opdracht van Thuiswinkel.org. Vooral de aankopen van maaltijden en andere etenswaren namen toe.

In totaal stegen de onlineaankopen in de meetperiode met 6 procent tot 124,9 miljoen transacties. De groei voor diensten bleef met 1 procent achter bij de plus van 8 procent voor producten. De onlineaankopen food/nearfood vielen op jaarbasis bijna 40 procent hoger uit.

Volgens Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, wordt food/nearfood een enorme aanjager van de Nederlandse e-commercemarkt. Deze categorie is volgens hem inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste productcategorieën. De groeicijfers zullen volgens Jongen ook de komende periode „imposant” blijven.

De forse groei van onlineaankopen via smartphone heeft zich daarnaast verder voortgezet. In het tweede kwartaal van 2018 werd 22 procent van de aankopen via de smartphone gedaan. Dit was een jaar eerder nog 15 procent. Onlineshoppers maakten daarentegen minder gebruik van een desktopcomputer of een laptop voor hun aankopen.

Naar verwachting komen de totale onlineconsumentenbestedingen voor heel 2019 uit op 25,9 miljard euro, 9 procent meer dan een jaar eerder. Daarbij zullen Nederlanders in totaal bijna 260 miljoen aankopen doen, hetgeen een plus van 7 procent is.

Boodschappenbezorger betalen met betaalverzoek