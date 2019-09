Ruissen (SGP) roept op tot versterking handel met Israël

Europa moet de handel met Israël op een hoger peil brengen. Daartoe moet het associatieakkoord tussen de Europese Unie en Israël snel worden opgefrist. Dat pleidooi deed Bert-Jan Ruissen, sinds kort SGP-Europarlementariër, donderdag in Badhoevedorp.

Tijdens een bijeenkomst daar probeerden zo’n tachtig Israël-minnende ondernemers de Kamer van Koophandel Nederland-Israël nieuw leven in te blazen.

Ruissen wees erop dat het in 2000 gesloten associatieakkoord tussen de EU en Israël al jaren in het slop zit. In zo’n samenwerkingsovereenkomst maakt de EU afspraken met landen over bijvoorbeeld maatregelen die afname van elkaars producten moet vergemakkelijken. „Omdat bijvoorbeeld digitale ontwikkelingen niet stil staan, moet het associatieakkoord een upgrade krijgen”, stelt Ruissen.

In december wil de SGP’er samen met de christelijke koepelpartij European Christian Political Movement (ECPM) een conferentie organiseren waar versterking van de handel tussen de EU en Israël centraal staat.

Anti-Israël

Toch betwijfelt de SGP-politicus sterk of hij in het Europees Parlement de handen op elkaar krijgt voor zijn pleidooi voor meer handel met Israël. „Te vrezen valt dat het in de politieke arena van het Europees Parlement lastiger wordt om het associatieakkoord op te frissen.”

De „sentimenten” in het recent geïnstalleerde parlement stellen hem namelijk niet gerust. „Ik denk dat de spanningen in de betrekkingen tussen de EU en Israël zullen groeien. De Groenen en de liberalen zijn beide met zo’n 20 procent gegroeid. En die partijen hebben vanouds een behoorlijk anti-Israël-profiel. Daar maak ik me best zorgen over.”

Labelen

Ruissen, beoogd vicevoorzitter van de delegatie voor de betrekkingen met Israël, is verbolgen over een recent advies van de advocaat-generaal (adviseur, JV) aan het Europese Hof van Justitie. Dat advies heeft betrekking op het labelen van producten uit de Westelijke Jordaanover, een kwestie die al jarenlang de gemoederen beroert.

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (l.) in gesprek met zijn voorganger Bas Belder (r.). beeld RD

Ruissen: „Feitelijk zegt de advocaat-generaal dat goederen geproduceerd door moslims gelabeld moeten worden als afkomstig uit Palestina en goederen geproduceerd door Joden gelabeld als afkomstig uit Israëlische koloniën.” Neemt het Europese hof de redenering van de adviseur over, dan zal „dat de rechtstaat in Europa aantasten”, vreest hij.

Veelal linkse politici willen juist minder handel met Israël, omdat dat land Palestijnen zou onderdrukken. Wat vindt Ruissen van die stellingname? „Ik ben het daar helemaal niet mee eens. Ik zie best wel in dat de Palestijnse bevolking, bijvoorbeeld in de Gazastrook, het soms moeilijk heeft. Maar de Palestijnen lijden vooral onder het wanbeleid van hun eigen leiders. Israël heeft geen andere keus dan zich te verdedigen tegen terrorisme. Als je de vrede in die regio wilt bevorderen, moet je de economie stimuleren. Dat is ook in het belang van de Palestijnen.”

De kersverse Israëlische ambassadeur Naor Gilon stak donderdag de loftrompet over de economische prestaties van Israël. Hij wees erop dat het land op het wereldtoneel vooroploopt op het terrein van bijvoorbeeld hoogwaardige technologie in de landbouw, cyberveiligheid en nanotechnologie. Internetgiganten als Google, Yahoo en Amazon lopen de deur plat in Israël, zo klonk het donderdag. Het land telt honderden jonge ict-bedrijven waar „energieke starters hongeren naar succes.”

De Kamer van Koophandel Nederland-Israël maakt met een nieuw bestuur een doorstart onder de naam Netherlands-Israel Chamber of Commerce. De organisatie ondersteunt ondernemingen die handelscontacten met Israël onderhouden. Donderdag vond in Badhoevedorp de aftrap plaats. beeld RD

Ook Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, stak haar bewondering voor Israël niet onder stoelen of banken. „Ik ben hevig verliefd op dat land. Iedere keer nadat ik ben geland op Ben Gurion (luchthaven van Tel Aviv, JV) merk ik: Dit land vernieuwt voortdurend. Denk aan de aanleg van nieuwe wegen. Of neem de wereld van hotels en restaurants. Israël is wereldwijd inmiddels een grote speler op het gebied van gastronomie.”

In Nederland en Israël heerst „een beetje dezelfde mentaliteit”, vindt Voet. „Niet zeuren, maar aanpakken. Wij vinden Israëliërs soms bot. Maar als je echt kennis met ze maakt, kun je een vertrouwensband krijgen en zijn het vrienden voor het leven.”

