Nederlandse verhuurder van e-bikes wil de grens over

Steeds meer mensen kiezen voor een abonnement op een elektrische fiets. Verhuurder E-bike to go, naar eigen zeggen de grootste aanbieder van Nederland, profiteert hiervan en maakt een flinke groei door. In maart opende het bedrijf een eerste winkel in Amsterdam en er lopen proeven in Rotterdam en Utrecht. Er zijn plannen om in 2021 nog eens tien winkels te openen, ook in het buitenland.

De prijs van een nieuwe e-bike is al gauw 1500 euro en daarom is huur een interessant alternatief. E-bike to go ziet tijdens de huidige coronacrisis een grote vraag bij maaltijdbezorgers en ook bij zorgmedewerkers. „De zorg heeft op dit moment een grote behoefte aan elektrische fietsen zodat ze veilig van en naar het werk kunnen reizen”, aldus Jelle Visser, oprichter van het bedrijf.

E-bike to go is in 2015 opgericht en maakt door de opkomst van elektrische fietsen een enorme groei door. In 2019 groeide de omzet met meer dan 250 procent naar 1,2 miljoen euro en er werd een break-evenresultaat neergezet. Voor dit jaar verwacht het bedrijf door het nieuwe coronavirus een nog grotere groei door te maken. Begin dit jaar is E-bike to go gestart met een vloot van 1900 fietsen en inmiddels rijden er 4000 rond in Nederland.