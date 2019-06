Mensen beter maken in ruil voor taart

Al bijna veertig jaar runnen Herman Koning (75) en zijn vrouw Ans (69) Medi-point, een artsenpraktijk voor alternatieve of „levensconforme” geneeskunde in Veenendaal. Zolang hun fysieke en mentale gezondheid het toelaten, blijven ze dat doen. „Als arts moet je uitstralen dat je gezond bent.”

In de behandelkamers staan apparaten die je bij een reguliere huisarts niet aantreft. „Kijk, dit is een Vegacheck”, wijst Herman Koning aan. „Het meet de reactie van het lichaam op prikkels. Hierdoor weten we waar in het lichaam zich functionele stoornissen bevinden.”

Verderop staat een ”bioresonantieapparaat”, dat aan de hand van „energie die cellen en organen uitstralen” kan bepalen hoe het is gesteld met je afweersysteem.

„We kijken naar alle aspecten van de mens, gericht op de ontstaanswijze van ziekten”, zegt hij.

Koning runt de praktijk met zijn vrouw sinds 1 april 1981. Enkele dagen daarvoor, op 27 maart, nam hij zijn bul voor geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in ontvangst. In de jaren daarop volgde hij diverse opleidingen in onder meer homeopathie, acupunctuur en natuurgeneeskunde. Op 69-jarige leeftijd volgde hij nog een opleiding voor hormoontherapie in München, Duitsland. En jaarlijks gaat hij met zijn vrouw naar Baden-Baden in Duitsland voor een internationale bijscholingscursus. Zij: „We vinden het belangrijk onszelf te blijven ontwikkelen. Dat houdt je scherp.”

Het echtpaar hecht aan kleinschaligheid. Doordat ze met zijn tweeën de praktijk runnen, zien cliënten bij elk consult hetzelfde gezicht. Zij: „We nemen uitgebreid de tijd voor elke cliënt. Dat waarderen mensen.”

Geen reclame

Om de praktijk kleinschalig te houden, hebben de Konings nooit reclame gemaakt. Hij: „Al onze klanten vinden ons door mond-tot-mondreclame.” Toen de praktijk net werd opgericht, kwam er alleen een kleine advertentie in de Rijnpost, een streekkrant in Veenendaal en omstreken. Hij: „Sindsdien bleef de telefoon rinkelen. Aan klanten hebben we nooit gebrek gehad. Ze komen overal uit het land, zelfs uit het buitenland. De leeftijden variëren van baby tot hoog bejaard.”

In de beginjaren van de praktijk werkten de Konings vijf dagen per week. Later ging dat naar vier dagen, zodat de vrijdag aan administratie besteed kon worden. Toen een assistente wegging, besloten de Konings nog een dag minder te werken. Inmiddels is de praktijk alleen op maandag en dinsdag geopend voor consult. Hij: „Woensdag passen we op de kleinkinderen. Af en toe gaan we een dag weg voor een cursus, congres of een bijzondere lezing. De week vult zich vanzelf op.”

Gebedsbijeenkomst

Aan stoppen denken ze niet. Herman: „Het werk geeft veel energie en voldoening; daardoor houd je het lang vol. Zolang we gezond zijn, en het verstand, het gehoor en de passie hebben, blijven we mensen graag helpen.”

Het geloof speelt een belangrijke rol bij hun motivatie, zeggen ze. De artsen geloven niet in God, maar wel dat het leven „wordt gestuurd. Achter alles zit een drijvende kracht.” Eens werd een cliënt, een ernstige zieke kankerpatiënt, genezen tijdens een gebedsbijeenkomst. Hij: „Als een groep mensen zich op iemand richt, gaat daar positieve energie vanuit. Zo kan iemand genezen.”

De Konings ervaren veel waardering voor hun werk. „Soms krijgen we bloemen van een cliënt. Van sommige mensen weten we: als zij komen, brengen ze taart voor ons mee,” zegt hij.

Het echtpaar is het niet eens met de overheidsmaatregel om mensen tot hun 67e door te laten werken. „Ziekmakend”, noemt Herman Koning het. „Maak onderscheid per beroep. Fysiek belastend werk, zoals van een stratenmaker, houd je veel minder lang vol dan een kantoorbaan.”

De twee artsen vinden dat mensen de keuzevrijheid moeten hebben om te stoppen óf om langer door te gaan. Ans Koning: „Wijlen anesthesioloog prof. Bob Smalhout moest tegen zijn zin met pensioen op zijn 65e. Met al zijn medische kennis kwam hij op de bank te zitten. Heel jammer.”

Loopbaan H. Koning

Geboren: 14 oktober 1944 in Beerta (GR)

Basisschool: CBS De Til in Thesinge

Middelbare school: in Groningen en Amsterdam

Vervolgopleidingen:

MTS weg- en waterbouw, avond-HBS in Amsterdam, geneeskunde (VU), diverse opleidingen integrale geneeskunde in Duitsland, biofysische geneeskunde (Duitsland) en regulatiepsychologie bij prof. Lüscher (Zwitserland)

Baan: arts bij praktijk Medi-point in Veenendaal