Koopsompolissen met een agressief beleggingsprofiel

Vorige week heb ik de bank gevraagd om mijn beleggingen te verkopen en de opbrengst op een renterekening te parkeren. Ik bleek niet de enige te zijn met dat verzoek.

Bij het doornemen van mijn administratie ontdekte ik twee koopsompolissen te bezitten met een ‘agressief beleggingsprofiel’. Dat is geen enkel probleem voor jonge mensen met een verre horizon, maar is misschien niet de verstandigste optie wanneer je nog maar twee jaar en enkele maanden verwijderd bent van de einddatum.

In 2009 had ik al eens van nabij meegemaakt hoe de waarde van een zogeheten aandelenspaarplan in korte tijd in waarde kon halveren.

Daar komt bij dat de AEX-index nu heel hoog staat. Niet alleen de woningmarkt heeft zich wonderwel hersteld van de kredietcrisis in 2008, ook de aandelenbeurs heeft het hoogste punt bereikt van de afgelopen vijftien jaar. Wie tien jaar geleden zijn hoofd koel hield en is ingestapt op het dieptepunt, kan in principe met één beurstransactie meer geld hebben verdiend dan een modale werknemer in een heel decennium.

Overmoed

De koersen hebben rond de eeuwwisseling nog hoger gestaan, maar dat lijkt alweer een hele poos geleden en getuigt ook van een collectieve overmoed waar we niet graag meer aan terugdenken. Ook nu gaan er stemmen op dat aandelen overgewaardeerd zijn en hun waarde slechts ontlenen aan het feit dat veilige obligaties en spaarrekeningen geen enkel rendement bieden. Datzelfde fenomeen doet zich voor op de woningmarkt, waar starters moeten concurreren met institutionele beleggers.

Volgens Eric Mecking, schrijver van het boek ”Deflatie in aantocht”, staat de wereld aan de vooravond van een nieuwe crisis. Eerder merkte hij al op dat alle maatregelen die genomen zijn in het kielzog van de kredietcrisis, niets hebben opgelost en net zo effectief zijn als het stutten van beschadigde huizen in Groningen die op instorten staan.

Doordat de rente op nul staat of zelfs negatief is, zijn alle lapmiddelen op. In die zin kun je de eerstvolgende wereldwijde economische crisis vergelijken met een bacterie waar antibiotica geen vat meer op heeft.

Onheilspellend

Wie op internet de woorden ‘crisis’ en ‘2020’ intikt, stuit op tal van onheilspellende voorspellingen, die waarschijnlijk vooral terug te voeren zijn op het feit dat 2020 een jaartal is dat het in de geschiedenisboeken heel goed gaat doen.

Logischerwijze zal er op de huidige periode van herstel en voorspoed weer een tijdperk volgen van teruggang en dalende aandelenkoersen. Niemand weet wanneer die trendbreuk zich aandient en wat de gevolgen zullen zijn.

Zelf wilde ik geen enkel risico lopen en dus besloot ik de bank te bellen met het verzoek om beide koopsompolissen, met een gezamenlijke waarde van 35.000 euro, van de beurs te halen en te parkeren op een stallingsrekening. De persoon die ik aan de lijn kreeg liet zich desgevraagd ontvallen dat er vlak voor mij nóg iemand had gebeld die hetzelfde wilde en aandrong op haast. Dat bewijst niets en is net zoveel waard als elke andere voorspelling, maar ik slaap weer iets rustiger nu al dat geld in de spreekwoordelijke oude sok zit.

