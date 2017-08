Hoogleraar: fipronil-affaire storm in glas water

Hoe gevaarlijk zijn eieren met restanten van het antibloedluismiddel fipronil nu eigenlijk? Emeritus hoogleraar voedingswetenschappen Martijn Katan spreekt van „een storm in een glas water.”

Hij reageerde op Facebook op de hem bekende, enigszins laconieke manier, op de discussie hierover. Katan ging, nadat hij een vraag kreeg van een ongeruste kennis, op zoek op internet naar het risico van blootstelling van mensen aan fipronil. Hij stuitte op een zelfmoordpoging die ooit is gedaan door zeven mensen in Sri Lanka. „Ze namen een hoeveelheid pure fipronil in die overeenkwam met de maximaal toegestane hoeveelheid in 10 miljoen eieren. Na een ziekenhuisopname van twee tot vier dagen gingen ze alle zeven weer gezond naar huis”, aldus Katan. „Geen reden tot zorg dus”, zo besluit hij zijn Facebookbericht.

„Duidelijk is dat het voor de pluimveesector een tragedie is. Maar als consument zou ik me geen zorgen maken als het gaat om gezondheidsrisico’s. De overheid treedt nu hard op. Waarom? Als ik dat vergelijk met de luchtverontreiniging die scooters veroorzaken, die veel schadelijke effecten heeft waar we veel over weten, dan treedt de overheid daar niet hard op. Een nog duidelijker voorbeeld is de schadelijkheid van zonnebanken. Die veroorzaken huidkanker. Ze zijn niet verboden. Is de overheid bang voor weerstand als ze zonnebanken verbiedt?”

De limieten die voor fipronil zijn ingesteld, zijn gebaseerd op onderzoek bij proefdieren. „Hoe schadelijk fipronil is voor mensen is echter lastig te zeggen.”

De stof werkt op het zenuwstelsel van insecten. „Die zijn daar gevoelig voor, mensen veel minder.”

De overheid moet de regels wel handhaven, toch? „Zeker. Er is sprake van een overtreding. Fipronil mag niet gebruikt worden in de pluimveehouderij. Dus moet de overheid ingrijpen. Al kun je je wel afvragen waarom ze hier zo’n grote prioriteit aan geven.”