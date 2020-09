‘Helft geboekte vluchten is last minute door coronacrisis’

Door de steeds veranderende reisadviezen van de overheid kiezen vliegreizigers dit jaar relatief veel vaker voor last minutes, meldt onlineticketverkoper Vliegtickets.nl. Bijna de helft van de boekingen (49 procent) bij het platform bestaat momenteel uit last minutes. Een jaar geleden was dat slechts 17 procent.

Bij een last minute vertrekt iemand binnen een week na de boeking. Hoofd marketing van Vliegtickets.nl, Sander van Veen, laat weten dat het absolute aantal last minutes, net als het totale aantal verkochte tickets, wel lager ligt dan vorig jaar. „De oorzaken daarvan zijn dat er buiten Europa nauwelijks gevlogen wordt en er weinig zakelijke reizen zijn.”

Vliegtickets.nl verwacht dat Italië en Spanje de populairste bestemmingen zullen zijn in de herfstvakantie, die in regio Noord over twee weken begint. In de top tien staan enkel Europese bestemmingen. Voor alle landen buiten Europa geldt een oranje kleurcode, wat betekent dat de overheid alle niet-noodzakelijke reizen afraadt. Bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk zijn helemaal weggezakt, mede door het wegvallen van zakenreizen. Barcelona stond vorig jaar nog bovenaan, maar moet het dit jaar stellen met de laatste plek in de top tien.

Reisorganisaties komen de laatste tijd ook met nieuwe initiatieven om mensen over te halen toch te vliegen en een reis te boeken. Zo maakte KLM onlangs bekend zijn annuleringsmogelijkheden te versoepelen. Tot en met maart 2021 mag een ticket kosteloos geannuleerd worden, ongeacht de reden. Reisorganisatie TUI is op het idee gekomen om ‘workations’ aan te gaan bieden. Dat is een combinatie van werk en vakantie zonder dat het vakantiedagen kost. De organisatie biedt geschikte accommodaties aan waar je comfortabel kunt werken én na werktijd goed kunt ontspannen.