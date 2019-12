Greenchoice lijft bedrijf achter De Groene Stroomfabriek in

Energieleverancier Greenchoice neemt zijn kleinere branchegenoot Energie Transitie Groep (ETG) over. Met de overname hoopt de verkoper van groene energie efficiënter te kunnen werken en beter te concurreren.

Onder ETG vallen de merken Huismerk Energie, De Groene Stroomfabriek en de Energy Trading Company, die samen zo’n 50.000 klanten hebben. Greenchoice, dat al een belang van 20 procent in ETG had, zal na de overname in totaal 600.000 klanten hebben.

Beide bedrijven passen naar eigen zeggen goed bij elkaar. Zo investeren ze allebei in de opwekking en levering van groene energie. Ook werken ze samen met lokale coöperaties voor de productie van groene energie.

Greenchoice verwacht de overname begin volgend jaar af te ronden. De overname is aan toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) voorgelegd. Welk bedrag met de deal is gemoeid, is niet bekendgemaakt.

Het is niet de eerste keer dat Greenchoice zich op de overnamemarkt roert. Vorig jaar nam het bedrijf Qurrent over van Stichting DOEN, het fonds van de Goede Doelen Loterijen.