Shell zakt op Damrak na speculatie over overname concurrent BP

Volgens de bronnen zou Shell met adviseurs kijken naar die mogelijke megadeal, maar wacht het bedrijf nog wel op een verdere daling van de beurswaarde van BP voordat het besluit over een mogelijk bod. BP kampt al langer met tegenvallende resultaten en zag de beurswaarde de afgelopen twaalf maanden al met bijna een derde dalen. Van BP is er geen nieuwe koers aangezien de Londense markt gesloten is.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 894,46 punten. De hoofdindex naderde vrijdag de 900 punten. De laatste keer dat de AEX boven die puntengrens noteerde was op 2 april. Dat was de dag waarop de Amerikaanse president Donald Trump zijn handelstarieven aankondigde. Trump bestempelde die dag als „bevrijdingsdag”, waarop hij met de invoerheffingen weer veel productie naar de VS zou halen. Door de wereldwijde onrust die volgde op de tarieven kelderde de AEX in korte tijd met meer dan 100 punten naar ongeveer 785 punten.

Trump besloot op 9 april echter de tarieven te verlagen tot 10 procent en een pauze in te lassen van negentig dagen om ruimte te bieden aan onderhandelingen. De uitzondering geldt niet voor China, waarvoor de importheffing werd verhoogd naar 145 procent. Na de tariefverlaging en de pauze volgde een sterk herstel op de beurzen. Beleggers reageerden afgelopen week ook opgelucht op het nieuws dat de Chinese regering de mogelijkheid van handelsgesprekken met de Verenigde Staten onderzoekt.

De MidKap klom een fractie tot 838,59 punten. De beurs in Frankfurt won 0,3 procent en Parijs verloor 0,4 procent. In Tokio, Seoul, Hongkong en Shanghai hadden beleggers een vrije dag.

Naast Shell stond ING (min 1,2 procent) in de staartgroep van de AEX. ING won vrijdag nog ruim 7 procent, na goed ontvangen resultaten van de bank. Besi daalde 0,2 procent. De chiptoeleverancier heeft een vervolgorder ontvangen van 20 miljoen dollar van een niet nader genoemde chipfabrikant. Verzekeraar Aegon was de sterkste stijger, met een plus van 1,1 procent.