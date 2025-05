Bouwbedrijf teelt hennep om woningen te isoleren

Bouwbedrijf Heijmans breidt zijn activiteiten als hennepteler uit. De plant staat bij de meeste mensen bekend om zijn geestverruimende werking, maar hij is ook geschikt voor toepassingen in de bouw. Voor dat doel liet het bouwbedrijf deze week drie akkers inzaaien met zogenoemd vezelhennep.

Deze plant is het saaie en stevige neefje van de cannabisplant die jaarlijks zo veel toeristen naar Amsterdam lokt. Je kunt vezelhennep vast roken, maar high of stoned word je er niet van, omdat de werkzame stof THC ontbreekt. Vezelhennep groeit hoger, tot wel 3 à 4 meter, en de vezels maken de plant een stuk sterker.

Kruidig

Grote kans dat bijna iedereen wel wat vezelhennep in huis heeft. De kleine bolletjes bruinig hennep-touw worden er bijvoorbeeld van gemaakt. In de verte ruiken die nog een beetje kruidig. Vezelhennep werd traditioneel ook gebruikt in de zeilmakerij, scheepsbouw (om kieren tussen planken te dichten) en voor de productie van papier.

Heijmans gaat de planten verwerken tot isolatie- en plaatmateriaal (vergelijkbaar met spaanplaat). ”Natuurinclusieve bouw”, noemen ze dat. Bij de groei nemen de planten CO 2 uit de lucht op. Door ze daarna te verwerken in woningen, komt die CO 2 niet terug in de atmosfeer.

Isolatie- en plaatmateriaal van vlas (een grassoort) wordt al langer aangeboden; bouwbedrijf Dijksma Draaisma experimenteert met isolatiemateriaal van lisdodde. Groen adviesbureau Copper8 berekende dat biologisch bouwmateriaal in 2030 zo'n 7000 kiloton CO 2 kan vastleggen. In 2024 stootte Nederland 144 megaton CO 2 uit, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Rijtjeshuizen

Vorig jaar leverde Heijmans 250 horizonwoningen af: rijtjeshuizen voor gezinnen. Voor de isolatie van één zo'n woning is 1 hectare hennep nodig, zegt de woordvoerder. Heijmans liet deze week 23,5 hectare inzaaien met de vezelrijke plant. Bij een goede oogst kan Heijmans dus 23 huizen met vezelhennep isoleren. Niet veel, maar het is al een forse uitbreiding ten opzichte van vorig jaar, toen het bedrijf een proef deed met 6,5 hectare vezelhennep

De blokken vezelhennep vervangen het isolatiemateriaal glaswol. Bewoners merken daar niets van. Die krijgen gewoon een goed geïsoleerd huis, zoals ze dat in 2025 mogen verwachten. Alleen hielp de isolatielaag dus om een beetje broeikasgas uit de lucht te halen.