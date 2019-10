Glastuinbouw in geweer tegen „extreme” toeslag op stroomtarief

In de glastuinbouw is grote beroering ontstaan door het voornemen van het kabinet om het stroomtarief voor middelgrote verbruikers volgend jaar zeer fors te verhogen. Volgens voorzitter Sjaak van der Tak van belangenorganisatie Glastuinbouw Nederland is de toekomst van zeker drie- tot vierhonderd gezinsbedrijven in gevaar.

Het draait allemaal om de zogeten opslag duurzame energie (ODE). Die gaat voor bedrijven met een stroomverbruik tussen 50.000 en 10 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar van 7,40 naar 20,50 euro per 1000 kWh. Veel tuinders die hun gewassen met groeilampen belichten, vallen in die categorie.

Van der Tak: „Het gaat om een verhoging met 177 procent. Voor een gemiddelde kas praat je zomaar over 130.000 euro extra kosten. Dit overvalt ons. Er is nooit over gesproken toen we eind juni onze handtekening onder het klimaatakkoord zetten.”

De tuindersvoorman stuurt woensdag namens zijn organisatie een brandbrief naar staatssecretaris Snel van Financiën en de ministers Hoekstra (Financiën), Schouten (Landbouw) en Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). Op Twitter riep hij dinsdagmiddag al Kamerleden van onder meer CDA, VVD, SGP en ChristenUnie op om het kabinet in een motie te vragen de tariefsverhoging terug te draaien.

In het kader van de transitie naar een klimaatneutrale glastuinbouw is de sector juist bezig af te stappen van de traditionele warmtekrachtkoppeling (wkk; een installatie die de kas verwarmt door het verstoken van aardgas en tegelijk stroom produceert voor de groeilampen). In plaats daarvan kopen tuinders steeds meer stroom in uit het elektriciteitsnet.

„Er zijn tuinders die al helemaal geen aardgas meer gebruiken. Maar dat is straks niet meer rendabel”, legt Van der Tak uit. Deze voorlopers overwegen om weer een wkk-installatie te installeren, omdat dat goedkoper is.

De glastuinbouw gebruikt volgens het Vakblad voor de Bloemisterij per jaar 6 miljard megawattuur aan stroom. De helft daarvan wordt betrokken van het net. De verhoging van de ODE kost de sector ongeveer 40 miljoen euro.

Het steekt de tuinders dat zij fors meer moeten betalen, terwijl kleine MKB-bedrijven en industriële grootverbruikers een veel lagere tariefstijging hoeven op te hoesten, namelijk 34 procent. Van der Tak wil dat de pijn eerlijker verdeeld wordt.

De ODE is in 2013 ingesteld om de energietransitie te financieren. De opslag wordt geheven over gas en elektriciteit. Het geld is bedoeld om de opwekking van duurzame energie te stimuleren, via de zogeheten SDE-subsidie.