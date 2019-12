Gebedsgroep bidt voor de boeren

De situatie rond protesterende boeren is een geestelijke strijd, zegt Albert van der Heide (41). De Zwijndrechter, zelf geen boer, nam het initiatief tot de actie ”Bid voor onze boeren”. Met ruim 400 anderen bad hij woensdag voor wijsheid en goed rentmeesterschap.

Vanwaar dit initiatief?

„Een vriend van mij, Peter de Hoop, is boer. Hij zei dat de huidige situatie een geestelijke strijd is en dat we die anders moeten aanpakken. Daar was ik het mee eens. We zijn deze actie gestart omdat we weer een protest zagen aankomen. ”

Waarom niet meegegaan met de boeren op de trekker?

„Ik heb geen trekker en in een autootje toeteren helpt niet. Zelf heb ik niet zoveel behoefte om actie te voeren. Bidden is veel krachtiger dan al die honderden trekkers die over de snelweg denderen.”

Staat u wel achter de protestactie?

„Ik heb er wel begrip voor. Ik ken veel boeren. Ze hebben al jaren last van regelgeving. Dat voelt als treiteren. Op een bepaald moment is het gewoon teveel.”

Wat gebeurt er vandaag?

„We zijn een website gestart, een digitaal platform. Mensen kunnen aangeven of ze willen meedoen per WhatsApp of e-mail. Ieder uur sturen we een gebedsoproep met punten waarvoor mensen kunnen bidden. Van de veiligheid op de weg tot en met de publieke opinie en de financiële omstandigheden voor de boer.”

Hoeveel mensen bidden mee?

„Onze verwachtingen zijn qua deelnemers absoluut overtroffen. Meestal is het best wel moeilijk om mensen aan het bidden te krijgen. Terwijl dat toch vanzelf gaat, zou je zeggen. Bidden hoort bij het christen-zijn.

Inmiddels zitten al op 400 meebidders. Het verhaal uit de Bijbel van Gideon geeft ons zeker moed. Er komen nog elk moment mensen bij.”

Driekwart van de boeren ontkent het stikstofprobleem. Wat vindt u daarvan?

„Als je heel veel pijn hebt weggestopt, is het vaak actie-reactie. Dat is nu ook bij de boeren gebeurd. Ze worden in een hoek gezet waar ze absoluut niet thuishoren.

We bidden niet tegen de overheid, maar voor de overheid. Voor wijsheid en goed rentmeesterschap. En dat Gods wil uiteindelijk mag worden gedaan, zoals Jezus Zelf ons heeft leren bidden.”

Waarom bidden jullie alleen voor de boeren?

„Sinds dinsdagmiddag hebben we veel vragen gehad of we ook kunnen bidden voor bouwers, verpleegkundigen en leraren. Dat kriebelt natuurlijk wel. Waarom zouden we geen bredere gebedsbeweging kunnen beginnen? Kennelijk is de drempel hiervoor heel laag. Ik ben heel enthousiast wat dit kan losmaken.”

Waarom vragen jullie om een financiële bijdrage?

„We vragen een kleine bijdrage. Het draaiend houden van een website kost geld, al is het geen enorm kostenplaatje. Met een paar honderd euro zijn we al blij.”

Wanneer bent u tevreden?

„Als er een oplossing is die goed is voor de boeren, voor het milieu, en voor Nederland. Maar de sleutel ligt hiervoor echt in het gebed.”