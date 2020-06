Camera bij uitvaart door corona normaal

Het op afstand volgen van een begrafenis was een uitzondering in de uitvaartwereld. Door het coronavirus is het in één keer normaal geworden. Het filmen of livestreamen van uitvaarten heeft Swype, het bedrijf van Elbert Overduin en Maurice Sonnemans, op de kaart gezet. „Soms moesten we negen uitvaarten op één dag uitzenden.”

Persoonlijke videomarketing. Dat is de oorspronkelijke business van Swype. Overduin (26) en Sonnemans (25) waren vroeger buurjongens. Vorig jaar kwamen ze op het idee om samen videoboodschappen te gaan verzorgen voor bedrijven.

Sonnemans: „Eigenlijk was het idee simpel. Een ondernemer sprak één keer een goede boodschap in, wij filmden dat. Daarna noemde een collega een hele lijst namen van potentiële klanten op. Die monteerden wij in de video en zo maakten wij in drie uurtjes 500 video’s waarbij potentiële klanten met hun eigen naam werden aangesproken.”

Dat concept begint net een beetje aan te slaan als de coronacrisis uitbreekt. In één klap verdwijnen de opdrachten voor Swype als sneeuw voor de zon. Via zijn schoonvader, ds. A. Schot uit Nunspeet, hoort Overduin dat begrafenisondernemer Vos uit Uddel iemand zoekt om begrafenissen te filmen zodat mensen thuis mee kunnen kijken. De twee ondernemers besluiten die handschoen op te pakken.

In het begin streamt Swype vooral veel uitvaarten in Nunspeet, waar het coronavirus veel dodelijke slachtoffers eist. Overduin filmt en Sonnemans kijkt vanuit het kantoor in Amersfoort mee. Via een oortje staan de twee met elkaar in contact. Sonnemans: „Soms is het nodig om de filmende collega wat bij te sturen, bijvoorbeeld als iets niet helemaal goed in beeld is.”

Verbinding

Via een dubbele 4G-netwerkverbinding worden de beelden rechtstreeks doorgestuurd naar Amersfoort. Daar zorgt Sonnemans dat mensen thuis de uitvaart kunnen volgen. „Bij de begrafenis van oud- SGP-Kamerlid Van den Berg keken er wel 4000 mensen mee. Dan moet het wel in orde zijn allemaal.”

Van het een komt het ander. Al gauw wordt Swype gevraagd begrafenissen door het hele land te streamen. Momenteel heeft Swype zo’n vijftig uitvaartondernemers als klant. Tijdens de piek van de coronacrisis streamt Swype wel eens negen uitvaarten op één dag. „Ons team is gegroeid van drie naar elf personen in twee maanden.”

Tijdens het filmen probeert Overduin zo min mogelijk op te vallen. „Ik ben er, maar eigenlijk ben ik er ook niet.” Professionaliteit staat hoog in het vaandel. Dat betekent niet dat de begrafenissen hem niets meer doen. „Tijdens een uitvaart van een jongen van 7 bleef ik een uur lang professioneel. Terug in de auto zei ik tegen Maurice: „Ik verbreek even de verbinding, ik moet even huilen.” Toen kwam alles er uit. Dan kan het, dan mag het ook.”

Inmiddels zijn er steeds meer kerkenraden die besluiten om een vaste cameraopstelling aan te laten leggen in de kerk. Overduin hoopt niet dat het kerken en gemeenten in de gereformeerde gezindte uiteen drijft. „Filmen in de kerk en op de begraafplaats blijft een gevoelig punt. We krijgen wel eens het verzoek om bepaalde familieleden niet in beeld te brengen. Dat is nog redelijk eenvoudig op te lossen. Maar we hebben ook meegemaakt dat een predikant de stekkertjes uit onze apparatuur trok, omdat hij niet in beeld wilde komen. Terwijl alles was afgestemd met de kerkenraad, begrafenisondernemer en familie.”

Kerkdiensten

Overduin en Sonnemans denken dat het livestreamen van kerkdiensten door het coronavirus meer gemeengoed is geworden. Ze zijn er zelfs een derde tak van hun bedrijf voor begonnen: dienstmeekijken.nl. „Kerken krijgen op die site een eigen pagina waardoor ze geen gebruik hoeven te maken van Youtube. Mensen die nooit meer in een kerk kwamen, volgen weer kerkdiensten. Ze raken daar zo aan gewend, dat je er niet na enkele maanden corona mee kunt stoppen.”

serie Bedrijf & corona

De coronacrisis pakt verschillend uit voor bedrijven. Veel ondernemers ondervinden schade, sommige profiteren juist. Deel 14 in een serie. Volgende week deel 15.

Gegevens onderneming

Naam: Swype B.V.

Plaats: Amersfoort

Sinds: 2019

Activiteit: marketingvideo’s, livestreams kerkdiensten en uitvaarten

Medewerkers: 11

Gevolgen coronacrisis: omzet laatste drie maanden is meer dan in heel 2019