Boeren willen beschermde status bij waterschappen behouden

De beschermde plekken van boeren binnen het bestuur van waterschappen moeten behouden blijven. Volgens de BoerBurgerBeweging (BBB) is het goed als aan de bestuurstafels plek blijft voor de beroepsgroep die praktische kennis van zaken heeft over hoe de droogte in Nederland te bestrijden, ook met het oog op de voedselproductie.

Eerder kwam een adviescommissie met de raad om de zogeheten geborgde zetels binnen het bestuur van waterschappen af te schaffen. Dat advies werd aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Waterstaat). GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet kwam met een initiatiefwet om de geborgde zetels af te schaffen. De wetswijziging is bedoeld om het waterschap volledig te „democratiseren”. Daarmee zouden de belangen van de agrarische sector en het bedrijfsleven op een „eerlijke wijze” tegen nieuwe belangen rondom klimaat worden afgewogen.

De BBB is fel tegenstander van het afschaffen van de beschermde status. Dit gaat volgens de beweging in tegen het principe „belang-betaling-zeggenschap”. Ook zouden de waterschappen met het afschaffen van de geborgde bestuurszetels „volledig gekaapt” worden door reguliere landelijke politieke partijen. Die hebben volgens de BBB een grote afstand tot, en gebrek aan kennis over de situatie op het platteland.