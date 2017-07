Witte Huis kraakt onder interne machtsstrijd

Het rommelt intern flink in het Witte Huis. President Trump stuurde vrijdag stafchef Priebus naar huis. De kersverse communicatiechef noemde hem deze week al „een paranoïde schizofreen.”

Het vertrek van stafchef Reince Priebus, zeg maar de machtigste medewerker van Trump, werd deze week ingeluid met een reeks beschietingen van de kant van de nieuwe communicatiedirecteur van Trump, Anthony Scaramucci. Vorige week vrijdag werd de voormalige zakenbankier plotseling benoemd als perschef van het Witte Huis. Gevolg was dat de zittende communicatiebaas, Sean Spicer, het veld moest ruimen.

Scaramucci was aangetrokken om het lekken van informatie uit het Witte Huis tegen te gaan en beloofde zich daar hard voor te maken. Wie vanaf heden ook maar een kleinigheid lekt, gaat achter Spicer aan, zo liet Scaramucci begin deze week dreigend weten.

De eerste die deze week onder vuur kwam te liggen, was de vrijdag naar huis gestuurde Priebus. Zijn plaats wordt ingenomen door minister van Binnenlandse Veiligheid John Kelly. „Hij is een groot Amerikaan”, liet Trump vrijdag op Twitter weten.

Weliswaar verklaarde Scaramucci kort na zijn aantreden over Priebus dat zij beiden als broers zijn, maar later legde hij dat nader heeft uit. „Sommige broers zijn als Kaïn en Abel.”

Beschuldigingen

Scaramucci en Priebus kregen deze week ruzie nadat de website Politico had bericht dat de nieuwe perschef nog belangen heeft in een investeringsmaatschappij. Daarvan zou hij afscheid hebben moeten nemen toen hij bij Trump in dienst kwam. Scaramucci suggereerde via Twitter dat deze informatie via een lek naar buiten zou zijn gekomen. Daarbij noemde hij de naam van Priebus. Toen kort daarop bleek dat Politico zich baseerde op openbare bronnen, wiste Scaramucci de tweet.

Nadien maakte de persbaas het echter alleen maar lastiger voor zichzelf door CNN te bellen –naar eigen zeggen met medeweten van Trump– en opnieuw een suggestieve uitspraak over Priebus te maken. Hij legde de bal nu bij journalisten: die zouden de conclusie hebben getrokken dat Priebus had gelekt, en niet hij. Maar als journalisten Priebus’ naam noemen, dan heeft die man iets uit te leggen, aldus Scaramucci. „Dus als Priebus wil aantonen dat hij niet lekt, dan moet hij dat maar doen.”

Dat was dus opnieuw een impliciete beschuldiging aan Priebus’ adres. Daarbij kwam nog eens dat Scaramucci Priebus in een interview met The New Yorker onder meer typeerde als een „paranoïde schizofreen.”

Scaramucci beweerde dat Trump met zijn manier van doen instemde, en dat bleek vrijdag maar al te zeer waar. Zijn positie werd daarmee even wankel als die van Jeff Sessions, de minister van Justitie, die Priebus uiteindelijk echter overleefde.

Maar ook Sessions’ positie is nog uiterst onzeker. Nadat Trump vorige week zijn teleurstelling had uitgesproken over zijn minister omdat die zich niet bemoeide met het onderzoek naar de banden met Rusland, deed de president er deze week nog een schepje bovenop.

Nu zei Trump dat hij Sessions niet zou hebben benoemd als hij had geweten dat die niet bereid was onderzoek te doen naar de handel en wandel van Hillary Clinton tijdens de verkiezingscampagne. In een paar tweets zei Trump deze week dat Sessions op dit punt „een zeer zwakke positie heeft ingenomen.” Ook bij lekken vanuit de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft volgens Trump Sessions zich niet genoeg laten horen.

Amerikaanse media beweren dat de president ook het ontslag van Sessions zou overwegen. Sessions zelf heeft nog deze week echter gezegd op zijn post te blijven zolang de president van hem verlangt het land te dienen.

Geen doelman

Het vertrek van Priebus zal zeker bij evangelicale stemmers op Trump slecht vallen. Priebus staat bij conservatieve evangelicalen bekend als „toegewijd, bekwaam en betrouwbaar”. Zijn conservatieve koers wordt door hen gewaardeerd. Ook Sessions zit op de lijn van Priebus. Hij is bijvoorbeeld de drijvende kracht achter de strikte immigratiepolitiek.

Bij conservatieve politici groeit dan ook de kritiek op Trumps aanpak van zijn minister van Jusititie. Zij vinden dat de president hem onbehoorlijk behandelt en hebben gewaarschuwd dat de Republikeinen een ontslag van Sessions „niet licht zullen opvatten.”

Een commentator van Fox News, de zender die het beleid van Trump doorgaans welwillend tegemoet treedt, vindt dat de president „een merkwaardige opvatting heeft over de taak van een minister van Justitie. Voor hem moet hij een soort doelman zijn die hem verdedigt tegen aanvallen van buiten.”

Karl Rove, voorheen politiek strateeg van president Bush jr., schreef deze week in The Wall Street Journal dat Trump kennelijk niet heeft begrepen dat een minister van Justitie zich aan wet moet houden. „De federale wet schrijft voor dat een medewerker van het justitieel apparaat op geen enkele wijze betrokken mag zijn bij een onderzoek waarmee hij op een of andere manier een politiek of persoonlijk belang bij kan hebben.” Met zorg constateerde Rove dat de waardering voor Trump in de Amerikaanse publieke opinie in een week daalde van 44 naar 40 procent.