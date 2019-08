Wapenstilstand Syrische leger in Idlib

Het Syrische leger neemt vanaf zaterdagochtend 06.00 uur een wapenstilstand in de noordwestelijke provincie Idlib in acht. Dat zei het zogenoemde Russische verzoeningscentrum voor Syrië, dat deel uitmaakt van de Russische strijdkrachten, in een verklaring. De wapenstilstand moet ervoor zorgen dat wordt „afgezien van gewapende provocaties”.

Syrië is samen met Rusland al vier maanden bezig met het bombarderen van het gebied. Er zijn al honderden burgers omgekomen en honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. De provincie Idlib ligt in het noordwesten van Syrië en heeft meer dan 3 miljoen inwoners. Het is een van de laatste regio’s die niet in handen is van de regering van president Bashar al-Assad.

België had gezamenlijk met Koeweit en Duitsland bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een ontwerpresolutie ingediend die opriep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Idlib.