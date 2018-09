VN: Wapenstilstand in Libische hoofdstad

De militante groeperingen die elkaar al meer dan een week in en rond de Libische hoofdstad Tripoli naar het leven staan, hebben besloten de wapens voorlopig te laten zwijgen. Dat heeft de leiding van de VN-missie in het Noord-Afrikaanse land dinsdag bekendgemaakt. ,,Er is vandaag overeenstemming bereikt over een staakt-het-vuren én er is een akkoord ondertekend om alle vijandelijkheden te beëindigen’, aldus de verklaring.

Eerder op de dag werd er nog hevig gevochten in de streek. Honderden migranten die in een opvangcentrum in de buurt van het vliegveld zaten, hebben volgens een hulpverlener uit angst de benen genomen. Mogelijk gaat het in totaal om 1800 mensen. Videobeelden op de sociale media zouden dat verhaal ondersteunen. Een woordvoerder van het Libische ministerie van Immigratie ontkende dat het kamp is leeggelopen.