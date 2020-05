Trump wil social media aansprakelijk maken voor inhoud

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag een decreet ondertekend waarmee hij social media als Twitter en Facebook aansprakelijk wil maken voor de inhoud op hun sites. Trump vindt de social media vooringenomen en neemt daarom stappen.

Aanleiding is de waarschuwing die Twitter zette bij berichten van Trump. Social media genieten nu nog rechtsbescherming tegen klagers over materiaal dat gebruikers op hun netwerken plaatsen. Dat is geregeld in een artikel in de communicatiewet.

Trump kondigde aan dat hij met wetgeving komt waarmee dat artikel verdwijnt of op zijn minst wordt afgezwakt. De bedrijven „zullen hun aansprakelijkheidsschild niet kunnen behouden”, voorspelde hij.

Het is een ongekende poging om in te grijpen in media. Deskundigen hebben al te kennen gegeven dat Trump waarschijnlijk weinig kans maakt om rechtszaken daartegen te overleven. De president zei zelf ook te verwachten dat zijn stap juridische procedures zal ontlokken.

Als hun rechtsbescherming inderdaad verdwijnt, raken de social media mogelijk in talrijke dure rechtszaken verwikkeld door claims van mensen die vinden dat er bijvoorbeeld partijdige of onfatsoenlijke boodschappen zijn verschenen.