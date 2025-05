Gevechten en explosies in Tripoli na dood leider gewapende groep

In de Libische hoofdstad Tripoli zijn maandagavond gevechten uitgebroken, na berichten dat de leider van een gewapende groep was gedood. Er waren geweerschoten te horen in verschillende delen van het stadscentrum, vertelden inwoners aan persbureau Reuters. Verslaggevers van persbureau AFP meldden explosies in de hoofdstad. Het ministerie van Binnenlandse Zaken riep burgers in een korte verklaring op om thuis te blijven „voor hun eigen veiligheid”.