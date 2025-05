83 miljoen mensen wereldwijd ontheemd: opnieuw recordaantal

Na een recordaantal ontheemden in 2023 dreven recente conflicten en geweld in landen als Haïti, Libanon, Myanmar en Oekraïne de cijfers het afgelopen jaar nog verder op, maakte het IDMC bekend. Soedan spant van alle landen de kroon met in totaal 11,6 miljoen ontheemden. Het hoogste aantal ooit gemeten in een land.

„Deze recente cijfers bewijzen dat interne ontheemding niet alleen een humanitaire crisis is; het is een duidelijke ontwikkeling en een politieke uitdaging die veel meer aandacht vereist dan ze momenteel krijgt”, aldus IDMC-directeur Alexandra Bilak.