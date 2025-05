Conservatieve oppositie Australië kiest eerste vrouwelijke leider

De conservatieve oppositie in Australië heeft dinsdag Sussan Ley als eerste vrouwelijke leider gekozen. Hiermee zet de partij een nieuwe koers in, nadat voormalig leider Peter Dutton op 3 mei voor een verkiezingsnederlaag had gezorgd. Duttons gebrek aan stemmen in Australische steden en zijn grote impopulariteit bij vrouwen worden gezien als belangrijke factoren voor het verlies.