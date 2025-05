Honderdduizenden pelgrims bidden voor paus Leo in Portugal

Honderdduizenden gelovigen kwamen maandagavond bijeen in het heiligdom van Fátima in Portugal om te bidden voor de nieuwbenoemde paus Leo XIV en om te bidden voor wereldvrede. Er zouden ongeveer 270.000 pelgrims naar het heiligdom zijn gekomen, onder andere uit Portugal, Spanje, Polen, de VS, Paraguay, Mauritius en Taiwan, aldus kerkelijke functionarissen.