Trump doneert salaris voor infrastructuur

President Donald Trump maakt zijn salaris voor de laatste drie maanden van 2017 over naar het Amerikaans departement van Transport ten behoeve van de verbetering van de infrastructuur. Minister Elaine Chao accepteert de cheque van 100.000 dollar.

Het Witte Huis kondigde de donatie dinsdag aan, daags nadat Trump een plan had ontvouwd om kapotte wegen, gammele bruggen en vervallen havens te renoveren. Chao liet weten dat de bijdrage van Trump zal worden gebruikt om in kaart te brengen waar de infrastructurele nood het hoogst is.

Trump beloofde als presidentskandidaat geen loon te zullen aanvaarden als hij zou worden gekozen. Sindsdien subsidieerde hij de ministeries van Gezondheid en Onderwijs en de dienst Nationale Parken met elk een ton.