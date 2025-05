Hongarije zet twee Oekraïners uit na arrestatie spionnen

Volgens Szijjártó werkten de twee Oekraïners die nu worden uitgezet voor de Oekraïense ambassade in Boedapest, maar dat zou een dekmantel zijn geweest voor spionageactiviteiten. Eerder ontkende hij de beschuldigingen uit Kyiv al over de spionage van Hongarije. De minister deed de aantijgingen af als „propaganda”.

Volgens Oekraïne hadden de twee opgepakte Hongaren informatie verzameld over militaire posities in het zuidwesten van Oekraïne, zoals de locatie van luchtafweer. In die regio, die grenst aan Hongarije, wonen zo’n 150.000 etnische Hongaren.