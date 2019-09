Thunberg op klimaattop: Hoe durven jullie

Een zichtbaar boze en emotionele Greta Thunberg heeft maandag op de VN-klimaattop in New York de wereldleiders berispt. Zij beschuldigde hen van het verraden van haar generatie door de uitstoot van broeikassen niet aan te pakken. „Hoe durven jullie”, zei de Zweedse tiener, die het wereldwijde gezicht is geworden van de groeiende jeugdbeweging tegen het gebrek aan actie voor het klimaat.

Thunberg zei bij de opening van de top met trillende stem maar met stevige woorden dat de generaties die het meest hebben vervuild, haar en haar generatie met de extreme gevolgen van de klimaatverandering hebben belast.

„Dit is allemaal verkeerd. Ik zou hier niet moeten zijn. Ik zou aan de andere kant van de oceaan weer naar school moeten gaan”, zei de 16-jarige, die een jaar vrij nam van haar opleiding. „Jullie hebben mijn dromen en mijn jeugd gestolen met jullie loze woorden.”

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, die de top bijeengeroepen heeft, had de regeringen gezegd dat zij met actieplannen moeten komen om in aanmerking te komen om te spreken op de top. De top heeft als doel een impuls te geven aan het akkoord van Parijs uit 2015, waarin is afgesproken de opwarming van de aarde tegen te gaan.

„De natuur is boos. En we houden onszelf voor de gek als we denken dat we de natuur voor de gek kunnen houden, want de natuur slaat altijd terug en over de hele wereld slaat de natuur terug met woede”, zei Guterres.

„Alles kost geld, maar het duurste is niets doen. Het duurst is het subsidiëren van een uitstervende fossiele brandstoffenindustrie, het bouwen van steeds meer kolencentrales en het ontkennen van wat gewoonweg vanzelfsprekend is: dat we ons in een diep klimaatgat bevinden en om eruit te komen moeten we eerst stoppen met graven,” zei hij.

Wereldleiders, onder wie de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en de Indiase premier Narendra Modi spreken de eendaagse bijeenkomst toe, evenals bedrijven die zich inzetten voor de bevordering van duurzame energie.

