Syrië meldt Israëlische luchtaanval

Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie een luchtaanval uitgevoerd op een militaire post in de stad Misyaf in de Syrische provincie Hama. Er werd niet bijgezegd wat het doel precies was.

Volgens bronnen rond de Syrische inlichtingendienst is in de stad een belangrijk onderzoekscentrum voor chemische wapens gevestigd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.

De Syrische televisie meldde vorige week ook al een Israëlische aanval. Toen was sprake van enkele raketten die een militaire post raakten in een buitenwijk van Aleppo. Volgens de Syrische oppositie kwamen daardoor enkele Iraniërs om.