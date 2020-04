Noord-Koreaanse dictator overleden, melden media in Hongkong

Na geruchten dat de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un ernstig ziek zou zijn, wordt nu gemeld dat de communistische leider is gestorven. Een topfiguur van Hong Kong Satellite Television beweert dat Kim is overleden, aldus media in Hongkong.

Zuid-Koreaanse media meldden eerder deze week dat Kim worstelt met zijn gezondheid na een medische behandeling voor hart- en vaatziekten. Maar het kantoor van de president van Zuid-Korea meldde daarna dat er geen aanwijzingen zijn dat Kim ernstig ziek is.

Woensdag was er voor het eerst weer een teken van leven van de Noord-Koreaanse leider. Staatspersbureau KNCA zei dat Kim de Syrische president Assad heeft bedankt voor diens felicitaties in verband met een nationale feestdag. De staatsmedia hadden tot dan toe gezwegen na hevige speculaties over de verslechterde gezondheidstoestand van Kim.

