Naar de Grote Mars van de Terugkeer

De islamitische Hamaspartij in de Gazastrook heeft grote plannen. Ze hoopt op 14 mei ten minste 100.000 Palestijnen op de been te krijgen voor de zogenoemde Grote Mars van de Terugkeer.

Mannen, vrouwen en kinderen uit de Gazastrook moeten op die dag massaal naar het grenshek om op Israëlisch grondgebied door te dringen.

Het is mogelijk dat Hamas massa’s demonstranten in beweging krijgt. Hoewel Hamas in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor de ellende in de Gazastrook, en ook de Palestijnse Autoriteit en Egypte eraan hebben bijgedragen, zien de Gazanen Israël als de grote boosdoener.

Het is tijd voor iets nieuws, zo moet Hamas denken. De verzoening tussen de twee belangrijkste Palestijnse partijen, Fatah en Hamas, is mislukt. Deze had moeten helpen de situatie te verbeteren. De grens met Egypte is slechts zeer beperkt open. De raketten die Hamas en andere terreurgroepen voor de Israëlische steden en dorpen hebben gefabriceerd, kunnen dankzij Israëls raketschild weinig uitrichten. Het leger spoort de tunnels op die Hamas heeft gegraven om Israël aan te vallen en maakt ze onschadelijk.

Hamas wil overigens niet tot 14 mei wachten. De komende weken moet een aantal marsen plaatsvinden. Mogelijk ook op de Westoever, in de richting van militaire controleposten.

Er staat namelijk van alles te gebeuren de komende tijd. Aanstaande vrijdag is het Landdag. Op die dag herdenken de Arabieren in Israël de landonteigening. Op 19 april viert Israël Onafhankelijkheidsdag, want dan bestaat de staat zeventig jaar.

En dan verplaatsen de Amerikanen half mei hun ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Rond die tijd zou ook president Trump willen komen. Verder presenteert Trump de komende weken mogelijk zijn vredesplan. Dat heeft overigens weinig betekenis: de Palestijnen zullen het plan verwerpen, zodat Israël dat niet hoeft te doen.

Op 14 mei is het ook zeventig jaar geleden dat de ”Nakbah” (catastrofe) begon. Honderdduizenden Palestijnen raakten huizen en andere goederen kwijt in de oorlog die de Arabieren in 1948 begonnen.

Het doel van de marsen in de komende weken is de aandacht van de wereld te richten op het lot van de Palestijnse vluchtelingen en de steeds slechter wordende situatie in de Gazastrook. Palestijnen moeten zien dat Hamas in staat is om Fatah te vervangen als leider in de nationale strijd. Ook moet de mars de internationale druk op Israël vergroten. Dat zal zeker gebeuren als er slachtoffers vallen bij de stormloop op de grens.

Voor het leger is de mars een uitdaging. De militairen zijn niet van plan de demonstranten de grens over te laten steken. Israëlische analytici zeiden deze week dat de militairen de demonstranten al enkele honderden meters voor de grens moeten tegenhouden. Daar zijn verschillende middelen voor, zoals drones met rellenbestrijdingsmiddelen.

Twee onderzoekers van het Instituut van Nationale Veiligheidsstudies, Kobi Michael en Gabi Siboni, stellen dat Israël tegelijkertijd actie moet ondernemen om de noodsituatie in Gaza te verlichten. Israël moet volgens hen de toevoer van drinkwater, elektriciteit en medicijnen vergroten, ook als dat tegen de wil van de Palestijnse Autoriteit ingaat. Die wil namelijk dat Hamas eerst het bewind aan haar overdraagt.