George Floyd overleed door hart- en longfalen

In het rapport van de officiële autopsie op het lichaam van George Floyd staat dat hij overleed door hart- en longfalen. De autopsie is uitgevoerd door de lijkschouwer van de autoriteiten in Minnesota. Dat melden Amerikaanse media.

In het rapport staat dat de nek van Floyd meer dan acht minuten is samengedrukt door de knie van agent Derek Chauvin. Dat wordt echter niet als voornaamste doodsoorzaak genoemd door de lijkschouwer.

Twee doktoren die ook een autopsie op het lichaam uitvoerde, in opdracht van de familie, zeiden dat ze ervan uitgaan dat Floyd met opzet is vermoord. Hij zou zijn overleden doordat agenten op zijn nek en schouders bleven drukken, ook zonder hartslag. Chauvin is aangeklaagd voor moord, de drie andere betrokken agenten voor betrokkenheid bij moord.

Volgens de autopsie heeft Floyd ook het coronavirus gehad. Dat zou geen rol hebben gespeeld bij zijn overlijden.

Floyd overleed vorige week maandag nadat agenten minutenlang zijn keel dichtknepen. Zelfs toen hij zei dat hij geen lucht kreeg, wilde een agenten niet van hem af gaan.