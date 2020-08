‘Amerikaanse journalisten in Hongkong doelwit Chinese sancties’

China zal Amerikaanse journalisten in Hongkong aanpakken bij wijze van vergelding als de Verenigde Staten de visa van Chinese journalisten in de VS niet verlengen, zegt de hoofdredacteur van de Chinese krant Global Times. Spanningen tussen de Verenigde Staten en China lopen al tijden op vanwege de Chinese veiligheidswet voor Hongkong en de coronapandemie.

Hoofdredacteur Hu Xijin stelt op Twitter dat de Chinese autoriteiten er rekening mee houden dat alle Chinese journalisten de VS moeten verlaten nu de VS geen visa meer verlengen. „Als dat het geval is, zal China dat vergelden, inclusief door Amerikaanse journalisten in Hongkong te treffen”, aldus Hu, die bekendstaat als een betrouwbare voorspeller van de zetten van de Chinese regering. Het medium waaraan hij leiding geeft, valt onder de partijkrant van de Communistische Partij.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft geen commentaar. Als de Chinese autoriteiten inderdaad Amerikaanse journalisten gaan uitzetten is dat een herhaling van zetten. Nadat de VS visumrestricties invoerden voor Chinese journalisten, zette Peking in februari twaalf Amerikaanse journalisten uit, inclusief drie verslaggevers van The Wall Street Journal. Daarop besloot de Trump-regering weer om alle Chinese staatsmedia, waaronder het persbureau Xinhua, op te dragen hun bezetting in de VS te halveren

In Hongkong, dat van oudsher een eigen migratiebeleid voert, zijn er in tegenstelling tot China van oudsher geen journalistenvisa. De zelfstandigheid van de gewezen Britse kroonkolonie wordt echter in toenemende mate ondermijnd door China. Als China besluit Amerikaanse journalisten Hongkong uit te zetten, lopen de spanningen tussen de twee grootmachten naar verwachting nog verder op.

Hu waarschuwde eerder al dat de visa van meerdere Chinese journalisten in de VS donderdag verlopen en dat die vooralsnog niet zijn verlengd. China zal „fel” reageren, schreef Hu op Weibo, de Chinese equivalent van Twitter.