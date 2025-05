Duitsland houdt drie Oekraïners aan voor sabotage namens Rusland

Vladyslav T. werd opgepakt in Keulen, Daniil B. in de stad Konstanz nabij de Zwitserse grens en Yevhen B. in het Zwitserse kanton Thurgau. Die laatste moet nog door Zwitserland uitgeleverd worden aan Duitsland. Ze werden tussen vrijdag en dinsdag opgepakt.

Volgens de aanklager heeft Vladyslav T. eind maart vanuit Keulen twee testpakketjes verstuurd met daarin onder meer gps-trackers om de routes te verkennen. Yevhen B. zou de opdrachtgever geweest zijn en Daniil B. een tussenpersoon voor de levering van de inhoud van de pakketjes.