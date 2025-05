Israël waarschuwt havensteden in Jemen na raketlancering

Zondag gaf Israël evacuatiebevelen voor dezelfde drie havensteden. Niet veel later werd een Israëlische aanval gemeld op Hodeidah. Ook dat was een reactie op een raketaanval op Israël.

De berichten komen op een moment dat Donald Trump op bezoek is in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president heeft de aanvallen op de Houthi’s half maart opgevoerd. De groep heeft doelen in Israël en het internationale scheepvaartverkeer aangevallen uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza. Vorige week zei Trump dat de Houthi’s de aanvallen op schepen zouden staken.

Israël heeft ook tal van luchtaanvallen uitgevoerd op Houthi-doelen in Jemen.