Zware gevechten in Tripoli houden aan na dood militieleider

In het Noord-Afrikaanse land ontstond grote instabiliteit na de val van dictator Muammar Kaddafi in 2011. In het westen van het land, waar Tripoli ligt, zijn allerlei gewapende groepen actief. De strijd laaide er weer op na de dood van commandant Abdulghani Kikli op maandag. Rivaliserende groepen namen gebieden over die in handen waren van zijn SSA-militie.

De vrees bestaat dat ook groepen van buiten de hoofdstad zich in de strijd mengen. In Tripoli zitten inwoners door de aanhoudende gevechten ondertussen vast in hun huizen. „Het is doodeng om al dit hevige geweld te zien”, zei een vader van drie kinderen telefonisch tegen persbureau Reuters.