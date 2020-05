Zoon kunstenaar Jits Bakker blij met vernieuwd beeldenpark

Voorzichtig beweegt Tibo van de Zand een gasbrander langs de contouren van een bronzen beeld op het beeldenpark Beerschoten in De Bilt. De imposante buitenexpositie van de bekende beeldend kunstenaar Jits Bakker wordt opnieuw geordend.

Het zogenoemde patineren met vuur zorgt ervoor dat de kunstwerken verkleuren, zodat ze allemaal een andere tint krijgen. Van de Zand is de zoon van de in 2014 overleden Bakker, van wie in veel wereldhoofdsteden beeldhouwwerken staan.

Wat gebeurt er nu op Beerschoten?

„We zijn bezig met een herinrichting van het park en een herschikking van de beelden, zodat het werk van Bakker beter tot zijn recht komt. Omdat de beeldentuin veel publiek trekt, zeker ook nu tijdens de crisis, wordt de toegang aangepast, de route veranderd en de beelden verplaatst, zodat het publiek een nieuwe en verrassende kijk op de kunstwerken van Bakker krijgt. Verder krijgen bezoekers via informatieborden ook meer voorlichting over de kunstenaar.”

Waarom is dit allemaal nodig?

„Enkele jaren geleden besloot de stichting Het Utrechts Landschap, de beheerder van Landgoed Beerschoten, dat de beelden moesten verdwijnen. Er mochten er hooguit enkele blijven staan. Dit leidde tot grote woede van publiek en politiek. Er werd een petitie gestart die meer dan duizend keer werd ondertekend. Mensen bedankten uit boosheid zelfs als donateur van de stichting.

Het was ook een respectloze actie van Het Utrechts Landschap. Bakker had de beelden nota bene geschonken aan de inwoners van Utrecht. Mede onder druk van de provincie ging Het Utrechts Landschap overstag, met een herinrichting als gevolg.”

Wat is er bijzonder aan Jits Bakker en aan zijn sculpturen?

„Behalve dat Bakker grote wereldfaam had en heeft, is hij ook de meest bestolen beeldend kunstenaar van ons land. Nog tijdens zijn leven zijn er uit zijn tuin of uit het beeldenpark in totaal dertig beelden ontvreemd. Tot nu toe is slecht één gestolen beeld teruggevonden.

Van vrijwel alle gestolen beeldhouwwerken heeft Bakker een nieuw exemplaar gemaakt. Die worden nu geplaatst in het beeldenpark. Op dit moment staan ze er bijna allemaal. Vlak voor de officiële heropening, die dit najaar plaatsvindt, wordt het laatste werk ”Elia en de raven” neergezet.”

Bestaat er niet het gevaar van een nieuwe beeldenroof?

„Nee. Door de nieuwe inrichting kun je hier niet meer met zwaar materieel komen. En dat heb je nodig om de goed verankerde kunstwerken mee te kunnen nemen.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws