‘Zet langs hele Hollandse kust waarschuwingsvlaggen neer’

Als het aan de reddingsbrigade ligt, komen er langs de hele Hollandse kust, om de 500 tot 1000 meter, vlaggenmasten te staan. Met vlaggen in diverse kleuren kan dan worden aangegeven of het veilig is om de zee in te gaan of niet.

„Als er een gevaarlijk mui is zetten we het strand af. Vaak zijn er op andere momenten ook lifeguards aanwezig en zijn we met voertuigen van de reddingsbrigade op het strand. Maar mensen trekken zich van onze aanwijzingen soms weinig aan”, aldus directeur Koen Breedveld van Reddingsbrigade Nederland op NPO Radio 1. „De zee is prachtig, geniet er dus ook van, maar de zee kan ook echt gevaarlijk zijn.”

Breedveld vindt het belangrijk dat het neerzetten van vlaggenmasten gepaard gaat met een voorlichtingscampagne voor het publiek. Zeker tijdens warme zomers zoals nu, moeten strandgangers volgens hem de betekenis van de vlaggen wel goed kennen. De reddingsbrigade gaat niet alleen over het plaatsen van de vlaggen; kustgemeenten hebben ook zeggenschap.

Als een rode vlag wordt gehesen, is zwemmen verboden. Als de gele vlag wappert, is de zee onstuimig en mogelijk gevaarlijk, maar mag er wel gezwommen worden. Vorige week verdronken vier zwemmers in de Noordzee: bij Zandvoort, Wijk aan Zee en twee voor de Haagse kust.