Willen we aan de elektrische auto?

Elektrisch rijden is het nieuwe normaal, verkondigde het kabinet vrijdag bij de presentatie van het Klimaatakkoord. Vanaf 2030 geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer, zo is het plan. Vier automobilisten reageren.

„Moeilijk te betalen”

Jeroen Lamain (21) uit Veendam, rijdt Volkswagen Golf (diesel)

Jeroen Lamain. beeld RD

„Voor een jongere is een elektrische auto moeilijk te betalen. Voor een Tesla van zes jaar betaal je al 30.000 euro.

In mijn omgeving ken ik weinig mensen die elektrisch rijden. Mijn baas bijvoorbeeld, dus iemand die een hoger salaris krijgt, doet het wel. Hij kan het betalen.

Ik rijd vandaag zo’n 500 kilometer. Van Veendam naar Tiel, waar ik een autobumper heb opgehaald. Met mijn diesel kan ik op één tank wel zo’n 1200 kilometer rijden, met een elektrische auto houdt het met 500 kilometer wel op.

Ik vind het op zich een goed plan dat de overheid de uitstoot van schadelijke stoffen wil terugdringen. Maar als landen zoals China en Amerika niet meegaan in die beweging, komen we niet echt verder.”

„Meer laadpalen goed idee”

Stephan Teerink (25) uit Varsseveld, rijdt Audi A6 (benzine)

Stephan Teerink. beeld RD

„Mijn auto slurpt nogal brandstof. Ik rijd er jaarlijks zo’n 15.000 kilometer mee. Voor mijn hoveniersbedrijf heb ik een bedrijfsbusje.

Als meer mensen elektrisch gaan rijden, is dat natuurlijk goed voor het milieu. Maar het kost best veel om zo’n wagen aan te schaffen. Voorlopig doe ik dat dan ook niet. Sommige elektrische modellen, zoals een kleine wagen van BMW, vind ik overigens ook niet echt mooi. Dat zijn toch wel zaken waar ik op let.

Over tien jaar is de techniek misschien verbeterd, zodat je ook langere afstanden kan afleggen met een elektrische auto. Dat de overheid heeft aangekondigd het aantal laadpalen voor elektrische wagens drastisch uit te breiden, vind ik wel een goed idee.”

„Nieuw soort vervoer nodig”

Just Ruis (70) uit Veeningen, rijdt Volvo V70 (diesel)

Just Ruis. beeld RD

„Mijn vrouw en ik hebben aan deze auto een geweldig vervoermiddel. We hebben hem 17 jaar gelden voor 2300 euro gekocht. Er staat 7 ton op de teller.

Ik snap dat we niet door kunnen blijven gaan met het gebruik van fossiele brandstoffen. Maar wij kunnen een nieuwe elektrische auto niet betalen, al zouden we willen. De brandstof is de laatste jaren fors duurder geworden.

Ik pleit voor een totaal nieuwe manier van transport. Maak van autowegen een soort treinrails. Waar zowel personenauto’s als vrachtwagens verbonden zijn aan een soort elektrisch sleepcontact.

De wagens kunnen niet sneller dan een bepaald maximum. Koppel dat aan rekeningrijden. Laat gebruikers hun verreden elektriciteit betalen.”

„Ik heb best twijfels”

Jannie Hazewindus (50) en man (Kampen) rijden Opel Zafira (diesel) en Chervolet Matiz (benzine)

Jannie Hazewindus. beeld RD

„Met name mijn man wil wel overstappen op een elektrische auto. Hij denkt dat dat goed is voor het milieu. Hij legt ook zonnepanelen. Ik heb best twijfels. Ook al omdat aanschaf van een elektrische auto nogal wat kost. Ik vraag me af of het allemaal wel goedkomt als we met z’n allen elektrisch gaan rijden. Is er in een wijk altijd plaats voor al die laadpalen? Kunnen twee auto’s van één paal gebruik maken?

Als de regering rekeningrijden wil invoeren, heb ik daar best een beetje moeite mee. Sommige mensen moeten veel rijden om op hun werk te komen. Een andere keuze hebben ze niet altijd. Die zouden dan financieel worden gestraft. Ik vind het goed dat de overheid stinkende benzinebrommers wil aanpakken.”