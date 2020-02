Watertoren Dirksland moet weer gaan leven

Een stichting in Dirksland wil de monumentale watertoren in het dorp een nieuwe bestemming geven. De in onbruik geraakte toren moet een bruisende ontmoetingsplaats worden. De architect heeft het ontwerp al klaar.

De 63 meter hoge watertoren even buiten Dirksland op Flakkee is een blikvanger. Het is de op twee na hoogste van Nederland. Stichting Watertoren Dirksland zet zich in om de toren in oude luister te herstellen als een moderne, aantrekkelijke plek waar mensen elkaar ontmoeten. Secretaris Jan Buth van de stichting legt uit waarom.

Wat staat jullie voor ogen?

„Een jaar of twee geleden al gaf de dorpsraad aan de toren te willen behouden voor de inwoners van Dirksland en Flakkee. Men vond wel dat een nieuwe bestemming ten goede moest komen aan de gemeenschap. De dorpsraadleden Aad van den Hoek, Jan van Loo, Jan Tieleman en ik hebben op 3 augustus 2018 een stichting opgericht om dit voor elkaar te krijgen.

We lieten een architect een ontwerp maken voor een ombouw rond de toren. Die ombouw zal niet aan de toren vastzitten, want de watertoren is een beschermd rijksmonument waar je niets aan mag veranderen. Hij laat de toren dus in zijn waarde.

In het nieuwe gebouw komt een restaurant. Het kan ook nog een culturele bestemming krijgen, een VVV-kantoor worden of een uitvalsbasis voor fietstochtjes, om maar wat te noemen.”

Gaat het allemaal lukken?

„Een geweldige steun in de rug is dat wij onlangs een aanmoedigingsprijs wonnen in de Zuid-Hollandse competitie van Kern Met Pit. We gaan nu ook meedoen aan de landelijke competitie. Advies- en ingenieursbedrijf Arcadis, dat ervaring heeft met projecten om cultureel erfgoed te herbestemmen, geeft advies over het opzetten van crowdfunding.”

Is de toren erg vervallen?

„Voordat wij onze plannen kunnen realiseren, moet de gemeente Goeree-Overflakkee de toren laten opknappen. Vanbinnen is de watertoren een kale, donkere, betonnen ruimte met trappenhuizen. In de betonnen kraag tussen de kap en de toren zit betonrot dat aangepakt moet worden.”

Hoe gaat de ombouw eruitzien?

„Het wordt laagbouw die rond bijna de hele toren wordt opgetrokken, een constructie van staal en glas, heel minimalistisch met wellicht een grasdak. Horeca wordt een belangrijke pijler van de activiteiten in het gebouw. Nabij de toren ligt een bedrijventerrein, dat toepasselijk ook De Watertoren heet. Personeel van de bedrijven daar kan straks lunchen in het restaurant. Een aantal ondernemers steunt en adviseert ons. Zo ontstaat er een kruisbestuiving waar straks hopelijk de hele gemeenschap van profiteert.”

