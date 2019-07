Vliegverbod treft MAF

De medische hulpverlening van MAF in Australië, Oost-Timor en Suriname ligt acuut stil. Oorzaak is een wereldwijd vliegverbod voor Airvanvliegtuigen na een dodelijke crash van een parachutistentoestel in Zweden. „MAF maakt zich grote zorgen.”

Een GippsAero GA8 Airvan van het bedrijf Skydive Umeå stort op 14 juli met acht parachutisten neer bij de Umeå Airport, in Noordoost-Zweden. Enkele parachutisten proberen tevergeefs uit het vliegtuig te springen. Alle negen inzittenden komen om het leven.

De European Aviation Safety Agency vaardigt een vliegverbod voor GippsAero GA8 Airvans uit. Australië en Nieuw-Zeeland volgen het voorbeeld. Alle toestellen moeten veertien dagen aan de grond blijven.

Het vliegverbod heeft grote gevolgen voor Mission Aviation Fellowship (MAF), bevestigt MAF-directeur Adri van Geffen tegenover het Reformatorisch Dagblad. De christelijke hulpverleningsorganisatie –130 toestellen, in 30 landen– vliegt met 9 Airvans in Australië, twee in Oost-Timor en twee in Suriname.

Vleugellam

MAF is in die landen vrijwel vleugellam. „We maken ons grote zorgen”, reageert Van Geffen. „Door het vliegverbod kunnen we daar geen medische vluchten meer uitvoeren, geen patiënten uit de bush naar ziekenhuizen brengen.”

De binnenlanden van Australië, Oost-Timor en Suriname zijn (vrijwel) volledig afhankelijk van MAF. In Australië en Suriname verzorgt de organisatie al vijftig jaar hulpvluchten, in Suriname doet MAF nagenoeg alle medische vluchten.

MAF Nederland is sinds maandag op de hoogte van de problemen door het vliegverbod. „De impact is groot”, verklaart Van Geffen. „Alles ligt stil. Een zware tegenvaller. Maar ook voor de plaatselijke bevolking. Je zult maar patiënt zijn.”

Het vliegverbod voor de Gipps-Aero GA8 Airvan geldt vooralsnog voor veertien dagen. Van Geffen houdt er echter ernstig rekening met een verlenging. „Het kan zomaar drie maanden duren”, zegt hij bezorgd. „Het blijft gissen.” Van Geffen heeft „begrip” voor het vliegverbod. „Bij de autoriteiten én bij MAF staat veiligheid bovenaan.” De Airvan staat als betrouwbaar te boek.

Bij de crash in Zweden zou een vleugel zijn afgebroken, terwijl het toestel enkele weken eerder nog een uitgebreide inspectie had ondergaan. „Bij het onderhoud van vliegtuigen in een ontwikkelingsland kun je vraagtekens zetten, maar niet in Zweden.”

Niet toveren

MAF zit met de handen in het haar. „MAF kan niet even ergens een paar toestellen vandaan toveren.” Elk vliegtuig vereist van een piloot een specifiek vliegbrevet.

Ook het inhuren van vliegtuigen is geen optie. „Veel toestellen kunnen niet landen op onverharde vliegvelden met korte strips.” In Suriname kan MAF nog een Cessna 206 Caravan inzetten, in Australië een Cessna 208 Caravan. In beide landen zijn de piloten met verlof in het buitenland.

MAF houdt op vliegveld Teuge gebedsbijeenkomsten. MAF-piloot Marijn de Zwart roept via Facebook op tot gebed. „Bid dat het werk mag doorgaan, bid voor wijsheid en bescherming.”

Het vliegverbod treft overigens ook Stichting Hoogvliegers, die ambulancevluchten met zieke en gehandicapte kinderen uitvoert.