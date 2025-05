Raad Utrecht stemt voor verbod op fossiele reclame vanaf 2026

In de motie laten de indieners weten dat er in Utrecht wel al een verbod is op fossiele reclame, zoals vliegreizen, maar dat dat pas ingaat bij het aflopen van een reclamecontract. En sommige van die contracten lopen nog door tot 2038. Nu de rechter een sinds dit jaar geldend verbod op fossiele reclames in Den Haag toestond, zien de partijen in Utrecht hun kans schoon voor een aangescherpt beleid.

„Nu Den Haag een verbod heeft opgenomen in de lokale verordening, staat Utrecht niets in de weg om hetzelfde te doen”, zegt Maarten van Heuven van Partij voor de Dieren Utrecht.

Rémi ter Haar van Reclame Fossielvrij is blij met de motie. „Het is niet meer uit te leggen dat er nog overal reclames hangen die klimaatontwrichting verergeren. Ondertussen laten wetenschappers keer op keer de noodzaak zien van een verbod op fossiele reclame.”