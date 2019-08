Toneelstuk met vloeken kwetst Zeeuw

Als er zaken spelen die strijdig zijn met Gods Woord, mag je niet zwijgen, vindt Paul Moens. De fractievoorzitter van de SGP in de gemeenteraad van Middelburg hekelt het grove taalgebruik in een toneelvoorstelling die dinsdagavond in Middelburg werd opgevoerd.

Het Zeeland Nazomerfestival (ZNF) heeft dit jaar als openingsvoorstelling een toneelstuk geprogrammeerd van de Vlaamse schrijver Tom Lanoye. De productie, getiteld ”Wie is bang”, gaat over een voortdurend ruziënd ouder acteursechtpaar.

Omdat er in het stuk veel wordt gevloekt, zette het festival in de uitnodiging aan genodigden een waarschuwing: het stuk bevat teksten die als grof kunnen worden ervaren.

„Verschrikkelijk dat de voorstelling is doorgegaan”, vindt Moens. Het Middelburgse SGP-raadslid uitte in een scherpe brief aan de festivalorganisatie kritiek op het feit dat „Gods Woord wordt misbruikt”, en voegde er aan toe dat God degenen die Gods naam ijdel gebruiken niet onschuldig zal houden, zoals in het derde gebod staat. „Vanuit onze overtuiging moeten wij hier als fractie stelling tegen nemen”, legt Moens desgevraagd uit.

Opmerkelijk is dat in het coalitieakkoord van het Zeeuwse provinciebestuur, waar de SGP deel van uitmaakt, staat dat „van organisatoren van evenementen in Zeeland wordt verwacht dat zij respect hebben voor de gevoelens van alle Zeeuwen.”

Het ZNF krijgt subsidie van de provincie. „Uit de dagelijkse poll in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) blijkt dat 70 procent van de stemmers het niet nodig vindt dat er wordt gevloekt in een toneelvoorstelling”, benadrukt Moens.

Zwaktebod

De fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Middelburgse gemeenteraad, Willemien Treurniet, zegt dat een grote groep Zeeuwen zich door de voorstelling gekwetst voelt. „Die zijn hier helemaal niet blij mee”, aldus Treurniet. „Het is dus een onderwerp dat in Zeeland gevoelig ligt en om dan met een waarschuwing te komen dat er grof taalgebruik in voorkomt, zodat mensen zelf kunnen bepalen of ze er wel of niet naartoe gaan, vind ik een beetje te makkelijk. Vloeken is altijd een zwaktebod. Ook door niet te vloeken, kun je heel stevig kenbaar maken dat je ergens niet blij mee bent.”

De reacties op de website van de PZC over de kwestie zijn verdeeld. „Als de islam of Allah zou zijn beledigd, zou het land te klein zijn geweest en zou er prompt een boycot worden georganiseerd, vooropgesteld dat men dit had gedurfd, met het oog op massale bedreigingen”, schrijft een lezer. „Het ZNF had natuurlijk veel duidelijker moeten zijn en bepaalde passages moeten laten schrappen. Had dit de islam betroffen, dan was dit waarschijnlijk ook gebeurd.”

Taallessen

Iemand anders reageert: „Ik ben geen SGP-aanhanger, maar waarom moet er gevloekt en gescholden worden? Daarmee kwets je veel mensen. Of had Tom Lanoye gebrek aan woorden? Als dat zo is kan hij beter taallessen gaan nemen in plaats van voor anderen kwetsende teksten te gebruiken.”

Moens laat het ZNF in zijn brief weten dat het de SGP in Middelburg verdriet doet dat de organisatie zo met subsidiegelden omgaat. „Daar zijn ze zeker niet voor bedoeld. Wij hebben altijd gedacht dat het ZNF op een positieve wijze een bijdrage wilde leveren aan de nazomerse dagen, nu breekt u de moraal van onze burgers af en stimuleerde u andere medeburgers pijn te doen.”

Het toneelstuk ”Wie is bang” staat nog een aantal keren op de planning om te worden opgevoerd.