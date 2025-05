In de Begoniastraat in Didam (Gelderland) woedt in de nacht van maandag op dinsdag een zeer grote brand, meldt de brandweer. Een huizenblok van zes woningen staat in brand. Het vuur woedt in alle woningen. De brand brak kort na middernacht uit in een van de huizen. Het is onduidelijk of daar toen mensen aanwezig waren.