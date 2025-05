Brand in Didam onder controle, woningen worden gesloopt

De brand brak kort na middernacht uit in een van de huizen in het rijtje. Het vuur sloeg over naar de naastgelegen woningen en breidde zich uit tot het hele blok. De bewoners van de getroffen woningen worden in de buurt opgevangen. Met de woningcorporatie wordt voor hen een oplossing gezocht. Niemand raakte gewond.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die in een groot deel van Didam bleef hangen. Om mensen te waarschuwen hun ramen te sluiten en de ventilatie uit te zetten werd een NL-Alert verstuurd. Ook werden zes woningen aan de aangrenzende Tulpenstraat ontruimd om de rook. Het is onduidelijk wanneer de bewoners kunnen terugkeren. Inmiddels is de rook afgenomen, maar een deel van Didam zal „voorlopig” nog last hebben van de stank.

Op de daken lagen zonnepanelen die door de hitte zijn gesprongen. Glasscherven kunnen in de omgeving terecht zijn gekomen, waarschuwt de veiligheidsregio.