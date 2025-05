Grote brand in Didam, woningen ontruimd

In een blok met vijf woningen aan de Begoniastraat in Didam (Gelderland) is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. Het vuur woedt in drie van de woningen, meldt de brandweer. De huizen in het blok worden ontruimd. Het is onduidelijk of er nog mensen in de brandende woningen zijn. Voor de zekerheid is een ambulance opgeroepen.