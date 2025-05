Noordelijke bestuurders pleiten voor financiering van Lelylijn

Bestuurders in Noord-Nederland roepen de regeringspartijen op om samen met hen de financiering van de Lelylijn rond te krijgen. In de voorjaarsnota kondigden de partijen aan een deel van de 3,4 miljard euro die gereserveerd was voor de treinverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland, te gebruiken voor andere doeleinden. „Daarmee zetten zij ook een streep door de strategische ontwikkeling van Nederland”, schrijven de bestuurders in een opiniestuk in De Telegraaf.