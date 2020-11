Sovjet Ereveld gaat Russisch oorlogsverhaal vertellen

De Stichting Sovjet Ereveld gaat bij de begraafplaats in Leusden een bezoekerscentrum bouwen, waar het verhaal van de Russische strijd in de Tweede Wereldoorlog wordt verteld. Volgens de stichting zijn „de enorme offers die door de Sovjet-Unie zijn gebracht in de strijd tegen nazi-Duitsland” tot nu toe onderbelicht gebleven. Dat komt, aldus de stichting, mede door de Koude Oorlog, die kort na de Tweede Wereldoorlog voor een hevige tegenstelling tussen Oost- en West-Europa zorgde.

Op het Sovjet Ereveld liggen 865 Sovjetsoldaten begraven. Zij behoren tot de 26 miljoen oorlogsslachtoffers van de Sovjet-Unie. Meer dan tien miljoen soldaten sneuvelden in de strijd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Alle gesneuvelde soldaten in Nederland zijn kort na de oorlog in Leusden bij elkaar gebracht. Onder hen zijn 77 Russen die aan het Oostfront krijgsgevangen werden gemaakt en die in 1942 in Kamp Amersfoort werden gefusilleerd.

Bij het ereveld is nu nog niets te vinden over de geschiedenis van de slachtoffers. Volgens de stichting wordt het Russische oorlogsverhaal nog nergens in Nederland verteld. Het nieuwe bezoekerscentrum gaat ongeveer 1,7 miljoen euro kosten. De stichting denkt dat bedrag binnenkort bij elkaar te hebben.