Onderzoek: spieren patiënten met langdurige covid reageren anders

Bewegingswetenschappers vergeleken de spierveranderingen bij mensen met deze ziektebeelden met die van gezonde mensen die zestig dagen bedrust hielden. Alle groepen hadden volgens de Vrije Universiteit minder energie en konden minder goed inspanning leveren. „Maar de oorzaak bleek verschillend.”

Zo is er bij patiënten geen spierafbraak, terwijl gezonde mensen na bedrust wel duidelijke spierafname hadden. Ook bleek er een verandering te zijn in de spiervezels. Patiënten hadden minder zogenoemde langzame vezels die nodig zijn voor uithoudingsvermogen, en juist meer ‘snelle’ vezels die snel vermoeid raken. Ook zagen de onderzoekers problemen met de energieproductie in de spieren door slecht functionerende mitochondriën, ook wel omschreven als de energiefabriekjes van cellen. Verder waren er minder haarvaatjes in spieren van patiënten met ME/CVS. Dat kan volgens de onderzoekers verklaren waarom ze zich slechter voelen na inspanning.

De bevindingen laten volgens de onderzoekers zien dat het onterecht is aan te nemen dat mensen met langdurige covid of ME/CVS vooral klachten hebben doordat ze minder actief zijn. „Hun spieren werken anders, en daar moet bij behandeling en revalidatie rekening mee worden gehouden.”